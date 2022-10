Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 27, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, firmando compromissos quanto à federalização da rodovia TO-010, entre outras ações, visando melhorias na malha viária, ferroviária e aérea do Estado. Após a reunião, o Governador e o Ministro seguiram até a TO-010, em visita, para acompanhar de perto as obras de recuperação que já vêm sendo realizadas pelo Governo do Tocantins.

“A grande notícia é que nós batemos o martelo e, no dia 15 de dezembro, estarei de volta ao Tocantins para assinar a federalização da TO-010, conectando definitivamente a última capital brasileira a uma rodovia federal”, afirmou Marcelo Sampaio.

Mesmo com a federalização da rodovia, o governador Wanderlei Barbosa garantiu que continuará a recuperação da TO-010 com recursos estaduais, que já está em finalização. “Estamos fazendo o dever de casa, executando obras estruturantes. Vamos organizar o Estado, pois este é o compromisso do nosso Governo”, afirmou Wanderlei Barbosa.

A reunião sediada no Gabinete do Governador contou com a presença dos secretários de Estado e representantes do Poder Legislativo. Na ocasião, o Governo do Tocantins recebeu informações atualizadas sobre a atuação da Ecovias do Araguaia, concessionária à frente da concessão de parte da BR-153; conversou sobre a viabilidade de duplicação de trecho da rodovia que segue para o Norte do País; sobre a conexão da Ferrovia Norte-Sul e seus parques multimodais ao Porto de Santos (SP) que, segundo Marcelo Sampaio, já ocorrerá no início do próximo ano; além da possibilidade de expansão da malha viária tocantinense.

Aeroporto no Jalapão

Em relação à construção de um aeroporto no Jalapão, Marcelo Sampaio afirmou já possuir recurso reservado com a Secretaria de Aviação Civil para dar início aos projetos.

“A gente tem investido R$ 1,2 bilhão na aviação regional nesses últimos três anos. Nessa quarta, 26, batemos o recorde de números de aeroportos com voo comercial regular no país e queremos que a aviação regional chegue mais forte, também, no Tocantins”, informou Marcelo Sampaio, citando que a obra fomentará e incentivará o turismo na região.

Sobre a obra do aeroporto do Jalapão, Wanderlei Barbosa se mostrou confiante. No encontro, o Governador relembrou de obras importantes na região, como a recuperação de estradas, além da construção de uma nova rodovia com extensão até São Félix do Tocantins. “Fico feliz quando falo da rodovia que liga Pedro Afonso ao Piauí, porque esta estrada contempla Lizarda e tira muitos municípios do isolamento relacionado ao asfalto”, enfatizou o Governador.

Fotos: Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins