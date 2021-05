Virilizar amor, fortalecer, motivar, demonstrar cuidado e contribuir no processo de recuperação dos pacientes são os objetivos da ação Recados de Fé, implantada no Hospital Regional de Gurupi (HRG). Nas tardes de todas as quintas-feiras, pacientes da ortopedia, clínica cirúrgica, obstetrícia e pediatria recebem mensagens de carinho e amor, junto com a comida.

Por Redação

A iniciativa é dos setores do Serviço Social e Humanização do HRG e, segundo a responsável pela Humanização, Janilva Maria da Silva, “buscamos ir além dos cuidados e trazer um olhar mais direcionado e humanizado. Visando um bem-estar, com as mensagens de amor e carinho aos pacientes que estão em tratamento em nosso hospital neste período de pandemia”, explicou.

“Os Recados da Fé são colocados na embalagem de cada prato entregue nos quartos para os pacientes. Isso ocorre uma vez por semana, e são frases curtas para inspiração, motivação e fé como alimento nutrindo a alma e bem estar, além do alimento para o corpo”, destacou a representante do Serviço Social, Wenys Karla Costa Diógenes.

O conforto tem feito a diferença para quem, infelizmente, no momento e pandemia, pelo novo Coronavírus, não pode receber visitas de familiares.