A UHE Peixe Angical e a UHE Lajeado, localizadas no Tocantins, foram eleitas as melhores usinas do Brasil, conforme o Relatório da Campanha de 2022 de Fiscalização de Desempenho Operacional Dardo das Usinas Hidrelétricas (UHEs) com Despacho Centralizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que avaliou 148 usinas para compor o ranking.

Geridas pela EDP, acionista da Investco e da Enerpeixe no Tocantins, a UHE Peixe Angical recebeu nota máxima em todos os critérios avaliados: Meio Ambiente, Gestão da Operação, Gestão da Manutenção, Operação e Manutenção, Segurança e Indicadores. Já a UHE Lajeado recebeu nota 100 em cinco deles, totalizando 99.95 na nota geral.

Desde 2019, ao menos uma usina da EDP vem figurando em primeiro lugar no ranking da Aneel. Na pesquisa Dardo, da Aneel, verifica se o serviço que está sendo prestado pelas usinas condizem com o nível de desempenho operacional definido pelo órgão.

Para a presidente da Enerpeixe e diretora administrativa-financeira da Investco, Stella Maris Moreira Fuão, alcançar a excelência operacional é um desafio diário. “Conquistamos mais uma vez essa dobradinha de sermos eleitos as melhores Usinas do Brasil. Esse resultado tem um significado importante, porque mostra o desempenho de equipes engajadas, comprometidas com a excelência e que buscam sempre a melhoria continua”, afirma.

Segundo a Aneel, a campanha, que é realizada de dois em dois anos, tem como intuito tornar pública o desempenho operacional das usinas despachadas. As UHEs que se destacam na campanha têm função importante para ajudar a manter a segurança energética do Sistema Interligado Nacional (SIN), tanto do ponto de vista da operação integrada, quanto do planejamento energético.

Sobre a Investco S.A.

A Investco é responsável pela operação e manutenção da UHE Lajeado. Com capacidade instalada de 902,5 MW, o empreendimento, construído no Rio Tocantins, opera a fio d’água. Desde 2019 está entre as melhores hidrelétricas do Brasil segundo ranking da Aneel, e é referência em segurança e sustentabilidade, sendo certificada nas normas ISO 55001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 450001, que atestam sua excelência na gestão dos ativos; na qualidade dos serviços prestados; na gestão ambiental e na gestão da saúde e segurança do trabalho.

Sobre a Enerpeixe S.A.

A Enerpeixe S.A. é responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Peixe Angical. Com potência instalada de 498,75 MW, o empreendimento está localizado no Rio Tocantins, na região sul do estado do Tocantins. Além de certificada com a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, possui o Selo Ouro em Energia Sustentável, concedido pelo Instituto Acende Brasil/Pricewaterhouse Coopers (PwC), e desde 2020 é a melhor hidrelétrica do Brasil no ranking da Aneel. Em 2019, a hidrelétrica recebeu pela nona vez o selo de ‘’Empresa Amiga da Criança’’, da Fundação Abrinq, que reconhece as organizações que realizam ações sociais para a promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.