Por Wesley Silas

Uma Equipe Ambiental do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) em patrulhamento rural com atuação no combate ao crime ambiental na região do Trevo da Praia, deparou-se em uma propriedade rural com uma área suprimida e enleirada onde haviam ateado fogo nas leiras que estavam no momento ainda queimando.

Segundo o BPMA, o proprietário o responsável foi localizado e por não cumprir a Portaria do Naturatins N° 112/22 vigente que suspende o uso do fogo mesmo que controlado está Equipe Ambiental, foi autuado administrativamente no valor de R$ 91 mil, confeccionando ainda Termo de Embargo corresponde a 90,0231 hectares.

A suspensão é uma medida adotada anualmente pelo Naturatins, que busca prevenir a propagação de fogo no período de maior estiagem, quando aumenta o risco de incêndios a se propagarem na vegetação seca do Cerrado, caracterizando alto risco ambiental.

Queima controlada

A queima controlada é o emprego do fogo como fator de produção e manejo, em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica em áreas com limites físicos previamente definidos. A realização dessa modalidade de queima exige autorização do Naturatins.

Normalmente o produtor rural utiliza a prática da queima controlada para obter a melhoria de pastagens, restos de lavouras, o controle de espécies indesejáveis, controle de parasitas, doenças, dentre outras. Esta queima necessita de autorização do órgão ambiental.