O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET divulgou boletim informativo com alerta para intensificação das chuvas para o Tocantins. De acordo com o material, na próxima semana, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 80 milímetros na região centro-norte do estado. Com isso, a Energisa reforça os cuidados que a população deve ter para se evitar acidentes elétricos.

“Nosso alerta é para que, em caso de tempestades com ventos fortes e descargas atmosféricas, os eletrodomésticos sejam retirados das tomadas já que, nesses casos, pode haver interferência na rede elétrica, impactando o fornecimento de energia”, explica o gerente de operações da Energisa, Alberto Cunha. “Além disso, é importante ficar abrigado durante as chuvas e não tocar em cabos rompidos ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica, pois podem estar energizados”, enfatiza o gerente.

A distribuidora de energia também recebeu alerta do Grupo Storm, empresa especializada em monitoramento meteorológico, que envia alertas com previsões trimestrais, semanais e diárias sobre a situação climática. Segundo o grupo, há possibilidade de chuva para as regiões Norte, Centro e centro-oeste da região Sul neste sábado, dia 22. No domingo, dia 23, a chuva pode ser forte em áreas da região Norte e Centro durante o dia e em Gurupi à noite. As rajadas de vento mais intensas são previstas para o dia 22, atingindo, aproximadamente, 40 a 50 km/h, nas regiões Centro e Sul.

Preparação

Para enfrentar o período chuvoso, a Energisa tem um plano especial de atuação que é colocado em prática antes mesmo das tempestades iniciarem. Esse planejamento inclui um reforço no contingente operacional e a execução de manutenções preventivas, além de todo o monitoramento do clima realizado de forma antecipada e também em tempo real.

Somente este ano, a distribuidora de energia realizou a substituição de mais de 1,5 mil postes, 1,1 mil ações de melhoria na rede, quase 44 mil podas técnicas em árvores e mais de três mil quilômetros de limpeza de faixa, ou seja, manejo de vegetação para manter a rede elétrica em uma distância segura e minimizar riscos.

Porém, mesmo com toda preparação para o período chuvoso, as condições climáticas podem, ocasionalmente, interferir no fornecimento de energia. “Nossa rede de distribuição é aérea e, com isso, está sujeita a ser atingida por árvores, galhos e outros objetos que possam ser lançados pelos ventos fortes, além de receber as descargas atmosféricas que costumam acompanhar as chuvas”, exemplifica, Cunha. “Por isso, reforçamos a atuação de nossas equipes e nos preparamos para realizar os atendimentos emergenciais da maneira mais ágil possível”, finaliza o gerente.

A Energisa orienta aos clientes a informarem ocorrências de falta de energia por meio dos canais digitais. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), Agência Digital pelo site energisa.com.br e atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br