O engenheiro agrônomo Germano Gütter, professor doutor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), afirmou que o Estado do Tocantins pode se tornar referência no Brasil em relação à coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos. A declaração foi feita durante palestra realizada no auditório do Ministério Público do Tocantins, na manhã desta segunda-feira, 22, para falar sobre compostagem.

A “Oficina de Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos” começou nesta segunda e vai até quarta-feira, 24. O evento é organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (Caoma), em conjunto com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público (Cesaf-ESMP), órgãos auxiliares do Ministério Público do Tocantins (MPTO).

A oficina integra as atividades da Rede ‘TO Sustentável’, coordenada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, e que reúne, ainda, o MPTO, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Defensoria Pública Estadual (DPE), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), governo do Estado, Prefeitura de Palmas, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS).