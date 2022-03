Share on Twitter

O período da piracema chegou ao fim nesta segunda-feira (28) após quatro meses de proibição para pesca nos rios e lagos do estado. Com isso a pesca volta a ser permitida para aquelas pessoas que tiverem a licença junto ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Da redação

Durante a piracema foi proibida a pesca em todas as suas modalidades nos cursos hídricos existentes no estado. Também foi proibido o transporte, comercialização e beneficiamento de pescado.

Agora volta a ser permitida a pesca de até cinco quilos de peixe para consumo no local. Para emitir a licença de pesca o cidadão deve fazer um cadastro e solicitar o documento pelo portal do Naturatins, além de pagar uma taxa. O órgão criou um passo a passo para facilitar a emissão.

O Instituto também disponibilizou uma WhatsApp para atender os interessados e tirar dúvidas. O número é (63) 9958-8829.