Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Em decorrência ao período de chuvas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) emitiu aos 139 municípios, um alerta sobre as possíveis emergências mais comuns nesta época.

O período chuvoso no Estado do Tocantins, frequentemente se inicia no mês de novembro, se extendendo até o mês de abril, sendo comum da época o aumento de enchentes, enxurradas, deslizamentos, alagamentos, descargas atmosféricas (raios), vendavais e até granizo.

“Em caso de alagamentos, enxurradas e chuvas fortes é importante que as pessoas procurem abrigo e evitem se posicionar embaixo de arvores, além disso vale lembrar que sempre podemos contar com a Defesa Civil, pois uma vez orientado o cidadão evita colocar-se a sí proprio e familiares em risco desnecessário” explica o responsável técnico do Vigidesastres, da SES-TO, Éverton Ribeiro.

O técnico chama atenção para a contaminação da água potável ocasionada pelas enchurras, que podem causar o aumento de casos de doenças como hepatites infecciosas, diarréias agudas e febre tifoide. O período chuvoso também é propício para o crescimento de casos de arboviroses (doenças causadas por vírus geralmente transmitidas por mosquitos), leptospirose e acidentes com animais peçonhentos.

Medidas preventivas

– Evitar o contato com águas ou lamas de enxurradas, alagamentos, enchentes e inundações, bem como impedir que crianças brinquem ou nadem nestas águas;

– Usar botas e luvas de borracha durante a limpeza da lama em residências ou nas ruas, bem como os profissionais de limpeza urbana devem usá-los na remoção de detritos e desentupimentos de esgotos e manilhas;

– Utilizar para limpeza e desinfecção de locais e objetos que entraram em contato com água ou lama contaminada: para cada 20 litros de água diluir 2 xícaras de chá (400ml) de água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%), deixando agir por 15 minutos antes de terminar a limpeza;

– Utilizar para limpeza de caixas de águas e cisternas: diluir 1 litro de água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%) para cada 1.000 litros de água, aguardar 30 minutos, abrir as torneiras por alguns segundos até que preencha todas os canos da casa, e aguardar 1:30 minutos para esvaziar o reservatório, podendo essa água ser utilizada para lavar chão e paredes;

– Acondicionar adequadamente o lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d´água.

– Orientar para o controle de roedores, acondicionamento e destino adequado do lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d´água, vedação de frestas e aberturas em portas e paredes para evitar entrada deles. Quando ambientes infestados, orientar a realização da desratização (uso de raticidas) no ambiente sob orientação técnica;

– Pacientes com sinais e sintomas de leptospirose devem iniciar imediatamente o tratamento com antibióticos. Os principais sinais e sintomas da doença são: febre, cefaleia e mialgia podendo evoluir para síndrome de Weil com icterícia, insuficiência renal e hemorragias (principalmente pulmonar).