por Redação

A programação da Semana da Água, promovida pela BRK Ambiental, contará com atividades em seis municípios do Estado, a partir do próximo dia 21/3. A ação voltada principalmente para o público infanto-juvenil e famílias, contará com palestras de Educação ambiental presencial e virtual, atividades recreativas com tema ambiental, visitas virtual e presencial às Estações de Tratamento de Água (ETA) e Tratamento de Esgoto (ETE), limpeza de córrego e blitzes educativas. Está prevista a participação de mais de 3 mil crianças e adultos na programação desta semana.

As atividades serão realizadas em parceria com escolas públicas nos municípios de Araguaína, Palmas, Porto Nacional, Luzimangues – distrito de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Araguaçu e Gurupi.

“Teremos uma semana intensa, com uma programação ampla e que tem como foco levar ações de educação ambiental para a população. Deste modo, a BRK reforça o seu compromisso com o desenvolvimento social das comunidades onde atua. Pois entendemos que o nosso papel vai além da oferta dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto”, destaca José Mario Ribeiro do Espírito Santo, diretor de contrato da BRK no Tocantins.

Visita Virtual

Na visita virtual, de maneira didática são apresentadas todas as etapas realizadas para a produção de água tratada, desde a captação em estado bruto no rio, o tratamento, a reservação e a distribuição, até chegar às casas, comércios e indústrias de forma potável e cristalina. No tratamento de esgoto, a visita online passa por todos os processos de coleta e tratamento até que o esgoto seja devolvido tratado ao meio ambiente.

Além disso, o conteúdo disponibilizado reforça a importância da adoção de atitudes sustentáveis no dia a dia, com a sensibilização das pessoas a respeito da necessidade do consumo consciente dos recursos hídricos e da forma correta do descarte de resíduos para não comprometer as redes de esgoto.

Semana da Água

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1992, o Dia Mundial da Água (22/3) em face da importância da água para a sobrevivência da humanidade. A data visa ampliar a discussão sobre esse tema e conscientizar a população sobre a necessidade urgente de preservar esse recurso.