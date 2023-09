Por Wesley Silas

Exemplo a ser seguido. Em Araguacema um grupo de voluntário promoveram a 9ª Coleta de Lixo Rio Araguaia. A coleta aconteceu neste sábado, 23, com almoço e palestra sobre a importância da preservação do meio Ambiente. Um dos idealizadores, João Nilson Lima destacou ao Portal Atitude sobre a preocupação com o meio ambiente no Rio Araguaia.