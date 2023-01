da redação

No sul e sudeste do estado foram feitas rotas de fiscalização em pontos pesqueiros no município de Paranã, no rio Paranã, e em São Salvador, no rio Tocantins. A rota de fiscalização também passou por Dueré, Santa Rita e Lagoa da Confusão no P.A. Loroty. Foram abordados veículos para orientações acerca do período de piracema. Nenhuma infração ambiental foi encontrada.

A equipe seguiu para o município de Formoso do Araguaia, onde fez blitz na BR-242, ponte do rio Formoso. Foram abordados veículos e feita diversas orientações sobre o período de piracema com a distribuição de panfletos educativos; 14kg apreendidos de pescado diversos foram doados posteriormente e emitido auto de infração no valor de R$ 1.500,00. Também foram aprendidas duas aves silvestres abatidas, um animal silvestre abatido, uma arma de fogo calibre 22 e 115 munições calibre 22. Foi emitido auto de infração no valor de R$ 1.500,00 e os animais apreendidos foram incinerados.