por Wesley Silas

O aumento do nível do reservatório da usina Peixe Angical e a abertura da vazão de água, que chegou 10 m³/s no sábado de natal, teve como principal motivo a elevação dos níveis das afluências das incrementais (rios Paranã e Palmas) e afluências naturais do rio Tocantins e defluências vertidas da UHE São Salvador.

Segundo o prefeito de Paranã, Phabio Augustus da Silva Moreira, conhecido como Fabio da Farmácia (PTB), todos os afluentes dos Rios Paranã e Palmas estão hoje acima do nível normal. Ele considerou que a região enfrenta uma enchente acima das médias históricas que aconteceram na região.

“No município de Paranã não temos números de desabrigados e o nosso coordenador da Defesa Civil está fazendo monitoramento de pessoas que possam estar ilhadas. Teve casas que foram tomadas pelas águas, mas grande parte destas propriedade são chácaras de recreio e as pessoas não moram lá. Houve prejuízos financeiros e temos um telefone de utilidade pública para que as pessoas possam pedir apoio para regirada de bens, ou tiverem problemas de estarem ilhados”, disse o prefeito.

Ele recomendou para as pessoas não navegarem nos Rios Palmas e Paranã devido a forte correnteza e para evitarem travessia dos rios por meio de meios improvisados. Aconselhou aos moradores e visitantes que, caso for necessário, acionem a Defesa Civil pelo telefone: (63) 98425-0527.

“Já avisamos a Secretaria de Educação que caso for necessário temos salas para receber as famílias na escola Floraci e entramos em contato com a nossa Secretaria de Assistência Social para dar apoio na vulnerabilidade alimentar e para quem precisar de roupas e agasalhos, mas até o momento não identificamos pessoas nestas situações”, explicou.

Peixe

Segundo o agente da Defesa Civil de Peixe, Wildson Souza de Jesus, a orientação é de alerta para as pessoas que estão próximas às margens do rio Tocantins para se retirarem o mais rápido possível para não evitar de ficarem ilhados e em situação de risco.

“Pedimos para se retirem o mais rápido possível para não ficarem ilhados em situação de risco, porém a cheia do rio começou a reduzir neste domingo, 26, em relação a ontem que chegou a produzir 10 mil metros cúbicos por segundo e hoje baixou para 8 m³/s e a tendência é estabilizar neste 8m³/s”, disse Wildson. A vasão equivale a 8 mil caixas d´água de 1.000 mil litros por segundo.

Ele explicou que o aumento da água fez com que muitas pessoas ficassem ilhadas, mas não há indício que alguma pessoa esteja desabrigada, porém houve grande perda material e só temos mesmo de rezar e esperar para melhorar”, disse.

Segundo Wildson as pessoas devem ficar atentas à oscilação das águas.

“A recomendação que a gente dá para os donos de ranchos, ilheiros é para que se retirem o mais rápido possível da beira do rio porque as águas estão oscilando muito devido o volume das chuvas que estão descendo do Rio Paranã e do Rio Palma. As águas destes rios banham o Rio São Salvador que desagua no Rio Tocantins”, disse.

Previsão para os próximos dias

Segundo o meteorologista Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet/RH) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), José Luiz Cabral, o Tocantins encontra-se sob a influência do La Niña, que contribui para bons volumes de chuvas.

“Fenômenos meteorológicos recorrentes e transitórios do nosso período chuvoso, como por exemplo, a ZCAS também tem contribuído para os bons volumes. O tempo chuvoso continua para os próximos dias, com potencial para chuvas volumosas. Os modelos climáticos continuam apresentando um janeiro volumoso também”, disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período entre os dias 20 a 27 de dezembro a previsão para o Tocantins foi de muita chuva com acumulados que podem ultrapassar os 200 mm.

Para a última semana de dezembro, a previsão a segunda-feira, 27, será sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer momento com previsão 15mm e, no último dia do ano, sexta-feira, 31, a previsão é de chuva a qualquer hora com previsão de 25mm e não primeiro dia de 2022, a previsão é de muita chuva, 100mm, com queda para os dias seguintes.