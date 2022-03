Por Wesley Silas

O coronel aposentado da Polícia Militar de São coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, indicado em abril de 2021 pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o cargo que passou a ser ocupado pelo engenheiro sanitarista, professor universitário e consultor empresarial, Isac Braz.

Engenheiro Sanitarista, professor universitário, gestor público, consultor e empresário com quase 4 décadas de experiência nas áreas de saneamento e meio ambiente.

Graduado em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Mestre em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), iniciou sua carreira na antiga Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS (atual BRK Ambiental), desenvolvendo ações de melhoria e implantação de sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em inúmeros municípios.

Mudou-se para Palmas, onde começou a dar aulas no recém-criado curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Tocantins (UNITINS).

Em 1997, assumiu a Chefia de Gabinete do Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, sendo em seguida nomeado Presidente. Ao todo, permaneceu por 8 anos na cúpula da instituição, sendo considerado o profissional por mais tempo nessa posição. Como Presidente do NATURATINS (1998-2006) é lembrado como um dos mais competentes e bem-sucedidos.

Durante sua gestão, foi construída a sede do NATURATINS, com recurso adquirido (cerca de R$ 600 mil) provenientes do Programa Piloto para as Florestas Tropicais da Amazônia Legal (PPG7), além da instalação de diversos escritórios regionais. Naquela época, o Tocantins foi o que mais se destacou entre os sete estados representantes por seu desempenho, metas, aplicação dos recursos e resultados. Outras conquistas importantes foram a consolidação do arcabouço legal do Estado (normatização da pesca, dos recursos hídricos e florestais; resíduos sólidos e a Instalação do Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA) e a criação e estruturação das Unidades de Conservação de Proteção Integral, como Parque Estadual do Jalapão, Parque Estadual do Lajeado e Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins.

Foi um dos fundadores do Instituto Ambiental do Tocantins (IATO), com atividades de educação ambiental e proteção dos recursos naturais na região do Parque Estadual do Cantão, entre outras localidades.

Como Gerente de Meio Ambiente do Consórcio Estreito Energia (CESPE) empreendedor da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE Estreito), ele coordenou o Comitê Gestor responsável pela implantação do Projeto Integrado do Pescado, realizado em parceria com a Cooperativa de Pescadores e Prefeitura de Estreito-MA.

Trabalhou como consultor no Projeto de Transposição do Rio São Francisco, percorrendo vários estados do Nordeste.

É professor da Faculdade Católica do Tocantins, além de atuar nas áreas de consultoria ambiental.

Isac Braz da Cunha é certamente um dos ambientalistas com mais experiência e trânsito entre as diversas entidades e segmentos que militam na defesa da natureza tocantinense.

Em 07 de março de 2022, foi nomeado pelo Ministro do Meio Ambiente Joaquim Alvaro Pereira Leite para o cargo de Superintendente Estadual do IBAMA no Tocantins, em substituição ao Coronel Luiz Carlos Fernandes.

De 2016 até hoje, Isac Braz será o 6º profissional a liderar o órgão federal no Tocantins; praticamente uma troca a cada ano.

“Esperamos que ele utilize sua bagagem para promover avanços e melhorias!”, avaliou um servidor do órgão.