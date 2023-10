Inpe alerta alta de desmatamento no cerrado tocantinense em setembro

da redação

Os alertas de desmatamento no Cerrado tiveram uma alta de 149% em setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. No período analisado, a savana perdeu 516 hectares de vegetação, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

No Cerrado o desmatamento avançou principalmente nos estados do (155,6 hectares), Bahia (90,5 hectares), Tocantins (83,6 hectares) e Piauí (47,8 hectares). O avanço se concentra principalmente na região conhecida como Matopiba, a nova fronteira agrícola.

Plano de controle

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), relançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), programa responsável pela redução expressiva do desmatamento no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2004.

Para tentar um bom resultado também no Cerrado, o governo federal criou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado (PPCerrado), programa inédito para o bioma.