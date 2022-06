Por Redação

Na tarde desta quarta-feira (8), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização de trânsito no KM 452 da BR 153, em Miracema do Tocantins/TO, quando foi informada por agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/TO) e por um dos motoristas abordados, sobre um incêndio nas margens da rodovia BR 153, na altura do KM 425.

A equipe então deslocou-se até o local, onde presenciou alguns focos de incêndio e uma densa nuvem de fumaça que atrapalhava a visão dos condutores que transitavam pela região. Logo em seguida, a PRF identificou no local um homem de 58 anos que informou ser proprietário da fazenda que ficava ao lado da área de domínio da União.

Além disso, o homem afirmou que por não existir outros meios eficazes para a retirada daquela vegetação, incendiou aquele local pra evitar uma possível queimada, de maiores proporções, em sua fazenda. O autor denominava a ação como um “fogo administrado”, alegando que teria formas de “controlar” o fogo.

Ao ser questionado pelos policiais, também informou que não tinha autorização do DNIT para realizar qualquer tipo de obra na faixa de domínio da União.

Diante do ocorrido, foi identificado o crime previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais e o autor foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Miracema do Tocantins para as devidas providências.