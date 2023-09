Governo do Tocantins mobiliza esforços em operação para combater foco de incêndio no Jalapão

Com a Operação Guardiões do Capim-Dourado, o Governo do Tocantins, em uma ação conjunta entre o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a Polícia Militar (PMTO) e o Corpo de Bombeiros Militar, combateu um foco de incêndio que afetou a região do Jalapão, um dos destinos turísticos mais visitados do Estado e que passa, neste momento, pelo período autorizado da coleta do capim-dourado. O governador Wanderlei Barbosa determinou que as forças de fiscalização e de combate a incêndios atuem de forma incessante no local.

“O Jalapão é um tesouro do Tocantins, e estamos empenhados em proteger esse patrimônio. Mobilizamos nossas forças, coordenadas pelo Naturatins, Polícia Militar e Bombeiros, para combater incêndios de maneira decisiva e eficiente, além de fazer a fiscalização da região”, afirmou o Governador.

Operação Guardiões do Capim-Dourado

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) esclareceu que um incêndio, que teve início na terça-feira, 19, atingiu o campo de capim-dourado Caetano/Faveira, localizado na região do Rio Novo, no Povoado do Mumbuca, a cerca de 70 quilômetros de Mateiros. Tão logo que identificou o foco de calor, via monitoramento por imagem de satélite, a equipe do órgão acionou a brigada de combate a incêndios florestais para se deslocar até o local, mas devido às condições climáticas, o fogo se alastrou rapidamente.

Ainda conforme o Instituto, uma equipe de fiscalização trabalha no levantamento da dinâmica do incêndio para determinar se a causa foi natural ou um ato criminoso. Na última hipótese, o caso será repassado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

“Recebemos com muita tristeza e com preocupação essa informação de um incêndio em uma região muito importante no Jalapão, porque é dali que vem a maior fonte de renda daquela comunidade. Então, imediatamente, com uma força tarefa do Governo do Tocantins, com a PM e os Bombeiros, além da nossa equipe de brigadistas, como toda uma estrutura de combate, estamos trabalhando no local. Principalmente com a prevenção, para evitar que isso ocorra novamente. E também estamos investigando as causas, se foi criminosa, vamos buscar de todas as formas identificar quem são essas pessoas e cumprir o que determina a lei”, expressou o presidente do Naturatins, Renato Jayme.

O comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, explicou que a Operação Guardiões do Capim-Dourado vai manter durante os próximos dias patrulhamento ostensivo com policiais 24 horas na comunidade. Contudo, a segurança no local vai durar todo o período da coleta do capim-dourado com a PMTO destinado às equipes do Patrulhamento Turístico e da Força Tática.

Além do esforço no combate direto ao incêndio, o Governo do Tocantins também está implementando medidas de prevenção, incluindo a conscientização da população local e de visitantes sobre os riscos de incêndio e a importância de seguir as orientações de segurança.

Coleta do Capim

O período autorizado para a coleta das hastes do capim-dourado teve início nesta quarta-feira, 20, e segue até o dia 30 de novembro. Regulamentada pela Lei nº 3.594/2019, que institui a Política Estadual de Uso Sustentável do Capim-Dourado e do Buriti, a permissão se estende a artesãos, extrativistas, agricultores familiares e produtores rurais cadastrados no Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), órgão responsável pela execução da política ambiental do Estado.

Neste ano foram emitidas e entregues pelo Naturatins 249 novas licenças de autorização para coleta, manejo e transporte do capim-dourado. O documento abrange beneficiários da cadeia produtiva da espécie nos municípios de Novo Jardim, São Félix do Tocantins, Novo Acordo, Rio da Conceição, Porto Nacional, Ponte Alta do Tocantins, Mateiros, Santa Tereza e Dianópolis. Os dados são da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DBAP), que registrou também no ano passado, um total de 276 licenças distribuídas entre os municípios de Mateiros e Novo Jardim. Deste número, 273 foram revalidadas neste ano.