Um filhote órfão de onça-pintada (Panthera onca) foi resgatado nesta terça-feira, 4, na aldeia Manoel Achurê da terra indígena Xambioá, em Santa Fé do Araguaia, ao norte do Tocantins, pela equipe do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) em ação conjunta entre as gerências de Pesquisa e Informações da Biodiversidade e de Fiscalização Ambiental. Avaliado pelo médico veterinário do Centro de Fauna do Tocantins (CEFAU), o pequeno felino foi considerado saudável e será destinado para criadouro conservacionista.

O animal, que estava sob cuidados dos moradores da aldeia há aproximadamente trinta dias, terá um recinto especial e alimentação adequada para seu desenvolvimento. Avanilson Karajá, engenheiro ambiental, foi o responsável pela mediação entre o Naturatins e a comunidade indígena. Karajá conta que o filhote foi encontrado por seus tios numa mata onde cachorros o acuava. Após salvarem o filhote passaram a criá-lo. Avanilson orientou os parentes sobre o perigo de manterem um felino criado entre as pessoas e da necessidade de entregá-lo ao órgão ambiental.

A pesquisadora Samara Almeida, que responde pela Gerência de Pesquisa e Informações da Biodiversidade, esclarece que, por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção, o pequeno filhote necessita de atenção criteriosa e será destinado para um criadouro conservacionista onde poderá fazer parte de um programa de conservação e terá o acompanhamento constante do Naturatins. “Ações como essa são muito importantes porque tem o objetivo de salvar a vida de órfãos e tentar dar o melhor destino para eles. Tivemos a colaboração de muitas pessoas e instituições, desde a que nos passou a demanda até as que nos ajudaram na articulação e no resgate”, relatou Samara.