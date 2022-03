Durante operação de combate a crimes ambientais neste domingo, 27 de fevereiro, na região do Jalapão, policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em conjunto com o Naturatins, localizaram um depósito, com aproximadamente onze mil estacas, dentro de uma propriedade rural localizada no município de Mateiros/TO.

A equipe policial entrou em contato com o responsável pela área, que apresentou declaração para uso sustentável de madeira sem propósito comercial, onde conforme legislação ambiental limita-se a 20m³ (vinte metros cúbicos) anuais.

Através da fiscalização, foi constatado que havia 168m³ de produto florestal, entre estacas e mancos, oriundos de espécies como sucupira e peroba, onde 148m³ estavam em desacordo com as normas legais.

Diante da situação, o declarante foi autuado em R$ 44.400,00 reais, e a madeira foi apreendida, ficando à disposição do Naturatins para devida destinação em conformidade com a legislação ambiental. Toda a documentação produzida será encaminhada ao Ministério Público Estadual para análise criminal do fato.