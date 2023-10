Caravanas do Lixo Eletrônico Lixo Eletrônico: Transformando Resíduos em Oportunidades

Por Redação

O projeto inovador “Caravanas Eletrônico não é Lixo” é uma iniciativa conjunta do Conselho Nacional do SESI (Serviço Social da Indústria), Prefeituras de Porto Nacional, Gurupi e ONG Programando continua sua missão de logística reversa, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos. Atualmente em andamento em Goiás, as atividades no Tocantins chegaram este mês, outubro.

Descrição do Projeto:

O projeto Caravanas do “Eletrônico não é Lixo” visa a criação de polos de economia circular e a formação de jovens e adultos em tecnologia da informação. Coletando e reciclando equipamentos eletrônicos, o projeto oferece cursos profissionalizantes de tecnologia de forma gratuita para jovens, ao mesmo tempo que doa computadores recondicionados para telecentros de inclusão digital. Desde o lançamento em outubro de 2020, mais de 80 atividades já foram realizadas, resultando na coleta de toneladas de equipamentos eletrônicos.

Todo o processo de coleta, triagem e destinação dos resíduos é realizado em conformidade com as normas ambientais, garantindo responsabilidade ambiental em cada etapa. Além de seu papel na preservação do meio ambiente, as Caravanas “Eletrônico não é Lixo” têm um profundo impacto social.

A iniciativa promove a inclusão digital e a formação profissionalizante de jovens, abrindo portas para oportunidades e transformando vidas. A equipe das Caravanas “Eletrônico não é Lixo” estará presente em duas cidades do Tocantins nas seguintes datas: Porto Nacional: 16, 17 e 18 de outubro Gurupi: 19, 20 e 21 de outubro

Parcerias Cruciais: O projeto é uma colaboração sólida entre o Conselho Nacional do SESI, Programando o Futuro e municípios, que também realiza outras iniciativas notáveis, como os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para o Lixo Eletrônico e a Gincana da Reciclagem. Todas essas iniciativas compartilham um objetivo comum: contribuir para o desenvolvimento sustentável e a construção de um futuro melhor para todos.

Este release para a imprensa fornece informações essenciais sobre as Caravanas “Eletrônico não é Lixo”, destacando seu compromisso com a responsabilidade ambiental, sua influência na inclusão digital e formação profissionalizante, e a importância de parcerias sólidas. Coleta Volante: Caso tenha dificuldade de chegar num ponto de coleta, faremos a retirada in loco na sua residência ou estabelecimento comercial, agendando no telefone (61)98349-3949, falar com o Fabiano, nos dias 16 a 18 de outubro, em Porto Nacional, e nos dias 19 a 21 de outubro em Gurupi.

Contrapartida Social: A Programando o Futuro estará doando 20(vinte) computadores recondicionados para o Município de Gurupi e Porto Nacional, sendo 10(dez) para cada, que poderão ser utilizados em escolas, pontos de inclusão digital, na Administração.