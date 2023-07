da redação

O aventureiro está com sua equipe do canal Brasil Biomas percorrendo o rio Araguaia nas cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo (PA), conhecendo os peixes que habitam a região, ouvindo histórias de pescadores e conhecendo a história do local, que já foi palco da guerrilha do Araguaia no século XX.

Veja um dos vídeos:

O projeto Brasil Biomas é a realização de um antigo sonho de Richard, que une seu amor por capturar a vida selvagem através das câmeras, desbravar e conhecer a fauna brasileira, com a vontade de retribuir a hospitalidade e acolhimento que as comunidades tradicionais sempre tiveram com ele, tais como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pescadores.

Também é uma maneira de contribuir para comunidades que zelam pelo conservacionismo das florestas.