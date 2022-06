por Redação Nos dias 9 e 11 de junho, as cidades de Araguaína, Gurupi e Palmas vão contar com ações voltadas para a comemoração do Dia do Meio Ambiente. Com o tema “Uma Só Terra”, a programação vai contar com caminhadas ecológicas e distribuição de mudas de plantas nativas. A ação é realizada pela Energisa Tocantins, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (Campus Gurupi), a empresa Rumo Logística, Sebin Serviços e as prefeituras locais. O evento é gratuito e tem como foco a população em geral.

No dia 9 de junho, próxima quinta-feira, o evento acontece simultaneamente em Araguaína (Parque Cimba) e Gurupi (Parque Mutuca), a partir das 7h30, com a doação de mudas e a exposição dos caminhões Nossa Energia, que ficarão disponíveis para visitação do público em geral. No final do dia, às 17h, os participantes terão uma aula de ginástica e iniciarão a caminhada ecológica.

Em Palmas, o evento está marcado para o dia 11 de junho, sábado, também às 7h30. Em seguida, às 8h30, os participantes já iniciarão a caminhada ecológica e terão o restante do dia para visitar o Caminhão Nossa Energia e receber a doação de mudas. “Este ano, estamos focando na conscientização da necessidade de se viver de forma sustentável em harmonia com a natureza. Mas, essa ação é simbólica. O que devemos fazer pelo planeta, deve ser feito todos os dias”, diz o gerente de Gestão e Projetos da Energisa Tocantins, Leandro Fernandes. E, é por isso, que a empresa reforça ações de preservação ambiental.

“Aqui na Energisa, estamos implantando um projeto piloto de consumo consciente, reduzindo o uso de descartáveis, por exemplo. Além disso, integramos o Comitê do Fogo, que cuida da prevenção das queimadas. São essas atitudes que, juntas, somam resultados significativos para a comunidade e para o meio ambiente”, afirma Fernandes.

As discussões e iniciativas de preservação ambiental ganharam força no mundo inteiro a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. Este ano, comemora-se os 50 anos desde a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que designou o dia 5 de junho de cada ano como Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento é um marco histórico, por ser tratar do primeiro grande encontro internacional com representantes de diversas nações para discutir os problemas ambientais.

Para participar das atividades da Semana do Meio Ambiente da Energisa Tocantins, basta comparecer aos locais nos horários e datas abaixo. A programação é totalmente gratuita.

Confira a programação:

Quinta-feira (09/06) – Gurupi (Parque Mutuca)

07h30 às 17h – Doação de mudas e exposição do Caminhão Nossa Energia

17h – Ginástica laboral

17h30 – Caminhada ecológica

Quinta-feira (09/06) – Araguaína (Parque Cimba)

07h30 às 17h – Doação de mudas e exposição do Caminhão Nossa Energia

17h – Ginástica laboral

17h30 – Caminhada ecológica

Sábado (11/06) – Palmas (Parque Cesamar)

07h30 – Café da manhã

08h – Ginástica laboral

08h30 – Caminhada ecológica