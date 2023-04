Por Redação

As vendas diretas para CNPJ são realizadas por meio das concessionárias e diretamente com o fabricante. Vale ressaltar que a documentação exigida para solicitar o modelo pode variar conforme a montadora, mas geralmente inclui o cartão CNPJ e o certificado da condição de Microempreendedor Individual. O percentual de desconto varia de estado para estado e de marca para marca. Veículos utilitários (de serviço) normalmente possuem descontos maiores. Não há uma regra, mas os percentuais variam de 2,5% a 30% de desconto. Assim, dependendo da sua necessidade, pode sim valer a pena

Atenção aos detalhes

Entretanto, ao adquirir um veículo via CNPJ, é importante estar atento às peculiaridades do negócio. O carro passa a ser propriedade da empresa, e não do empresário, podendo ser penhorado em caso de dívidas judiciais. Além disso, as dívidas relacionadas ao veículo serão cobradas da empresa e penalidades podem ser aplicadas em caso de atraso no pagamento do IPVA. Vale lembrar também que não é permitido vender o carro antes de completar 12 meses da compra para ter direito ao desconto. A transferência antes desse prazo não é permitida para proteger o mercado.

Cada marca possui suas próprias políticas de preço para as vendas diretas a CNPJ. Para verificar se um determinado modelo de carro possui desconto para MEI, é necessário consultar a área de vendas diretas nas concessionárias das marcas. Algumas montadoras, como Toyota, Volkswagen, Nissan e Hyundai, possuem programas de descontos que variam de acordo com o modelo e a quantidade de veículos adquiridos.

Atenção à documentação

Embora a compra via CNPJ seja uma negociação relativamente simples, é preciso estar atento aos detalhes e documentos requeridos pela montadora. Em geral, o prazo para receber um carro comprado nessa modalidade pode demorar até 150 dias e o preço será reajustado de acordo com a tabela do mês de recebimento. No entanto, o desconto é mantido, mesmo que a marca tenha suspensão temporária no desconto em modelos mais procurados pelo público.

Com isso em mente, os microempreendedores individuais podem se beneficiar dos descontos oferecidos pelas marcas na compra de carros novos. A compra via CNPJ (acesse o gov)é uma opção viável para aqueles que desejam adquirir um veículo de forma mais econômica, mas é importante estar atento à documentação e peculiaridades do negócio para evitar problemas futuros.

Qualquer MEI pode comprar veículo com desconto no CNPJ?

Em primeira análise, qualquer empresa pode realizar a compra com desconto no CNPJ.

Logicamente, a vendedora solicitará documentos e realizará pesquisa a fim de verificar se a situação da empresa está regular.

Conheça as Regras para comprar carro com CNPJ MEI

A grande vantagem de comprar carro com CNPJ é o desconto de até 30% oferecido pelas fabricantes. Neste caso, o microempresário recebe uma isenção nos impostos de IPI e ICMS. Os valores mudam de acordo com o modelo e marca que estão sendo negociados.

Para comprar o automóvel, o empresário deverá apresentar o contrato social da empresa, a inscrição estadual vigente, e alguns outros documentos. O carro então ficará vinculado ao registro da MEI, portanto, se os impostos do veículo não forem pagos, a empresa pode sofrer algumas restrições, como a negativa de empréstimos.

Os descontos para a compra com CNPJ valem apenas para carros 0Km. Além disso, o proprietário deverá permanecer com o veículo por pelo menos 12 meses. Isso significa que não será possível fazer dessa negociação um modelo de negócios. A regra foi estipulada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e o desrespeito desse prazo implica na devolução da isenção do ICMS, de acordo com o Convênio ICMS 67/18. O desconto pode variar, atualmente, de 2,5% a 30% do valor do veículo, dependendo do modelo.

