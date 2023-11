Mega 2023: prêmio de R$ 550 milhões será o maior da história

A Mega da Virada é o concurso especial mais aguardado pelos brasileiros. O apostador que costuma fazer uma fezinha no último dia do ano já pode ir escolhendo os números do bilhete, já que na última segunda-feira, 13, começaram as vendas paralelas para a Mega da Virada 2023.

Jornalismo com rigor e seriedade

O concurso especial da Mega da Virada vai pagar o prêmio estimado de meio bilhão e meio de reais (R$ 550 milhões), o maior já anunciado pelas Loterias Caixa. No ano passado, o prêmio sorteado foi de R$ 541 milhões.

As vendas paralelas são quando a comercialização de apostas para o concurso especial de final de ano ocorrem enquanto ainda são feitas as vendas e sorteios da Mega-Sena. As vendas exclusivas, que é quando todas as apostas da modalidade passarão a ser para a edição de fim ano, começam em dezembro.

O prêmio principal do concurso não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor da Quina será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. As apostas podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 3,3 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 40 iates de luxo, no valor de R$ 13,75 milhões cada.

Como jogar

É possível registrar os jogos tanto em uma casa lotérica ou por meio da internet. A única diferença é que pela internet é obrigatório acumular um total de R$ 30 em jogos para enviar uma aposta para a Mega da Virada. O horário de apostas pela internet está disponível todos os dias, das 08 às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio.