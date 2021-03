Segundo uma testemunha médico urologista, Dr. Olegário de Souza, se envolveu em um acidente no final da tarde deste domingo, 21.

Por Wesley Silas

De acordo a testemunha, Dr. Olegário se envolveu em um acidente na BR-242 na saída de Formoso do Araguaia.

“Ele se acidentou hoje no final da tarde, na saída da cidade de Formoso do Araguaia sentido a Gurupi. A caminhonete que ele conduzia saiu da pista bateu em uma placa e em uma árvore. O carro ficou bem danificado, mas o Dr Olegário saiu ileso do acidente. Tá tudo bem com ele, foi só danos materiais, graças a Deus. Cheguei a conversar com ele e estava tranquilo”, disse o cidadão que pediu para não ter seu nome divulgado.