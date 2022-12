Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo o advogado o ex-governador e a sua defesa técnica não foram notificados para responder aos termos da denúncia que está sendo noticiada pela imprensa. “Até porque se trataria de matéria que tramitaria em segredo de justiça e que estaria sendo vazada para a imprensa de forma criminosa! Mas pelo que a defesa técnica conseguiu apreender do noticiário, trata-se de acusações desprovidas de senso e de nexo, vale dizer, manifestamente improcedentes”. Diz o advogado.

Nota – respostas da defesa sobre pedido de prisão do ex-governador Mauro Carlesse

O ex-governador e a sua defesa técnica não foram notificados para responder aos termos da denúncia que está sendo noticiada pela imprensa. Até porque se trataria de matéria que tramitaria em segredo de justiça e que estaria sendo vazada para a imprensa de forma criminosa! Mas pelo que a defesa técnica conseguiu apreender do noticiário, trata-se de acusações desprovidas de senso e de nexo, vale dizer, manifestamente improcedentes.

Nesse contexto, mais absurda ainda a noticiada pretensão do Ministério Público em ver decretada a prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse, como se essa medida excepcionalíssima pudesse ser usada como instrumento de antecipação de injustas e improcedentes imputações. Essa iniciativa do Ministério Público só pode ser concebida como meio de promoção de publicidade opressiva contra o ex-governador Carlesse.

A defesa confia na Justiça e está confiante em que o Juízo competente rejeitará a abusiva pretensão do Ministério Público.

Nabor Bulhões

Advogado