Por Marcelo Martin –

A Marcha para Jesus foi lançada nesta manhã de quarta-feira, 24, durante uma cerimônia na Câmara de Vereadores e contou com a participação de representantes das igrejas católica e evangélica. O evento promovido pela Prefeitura de Araguaína e pelo Comeara (Conselho de Ministros Evangélicos de Araguaína) está programado para o dia 11 de dezembro e faz parte da programação do aniversário de 63 anos da cidade.

O momento é de união e superação após dois anos de sofrimento com vidas perdidas para a covid-19, segundo o prefeito Wagner Rodrigues.

O secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Zeca de Oliveira, se emocionou ao lembrar da transformação que teve há 22 anos. “Eu espero que essa marcha seja conduzida por homens de fé para que muitos pecadores sejam alcançados como eu fui”.

Araguaína unida

A união entre as igrejas para celebração da marcha foi exaltada pelo padre Edson Oliveira. “Entendo que onde chega o evangelho e a canção gospel, chega também a paz, o entendimento e a superação. Que defenda a dignidade da família e Jesus, que precisa ser exaltado, e não os homens e qualquer ideologia desse mundo, para um Natal diferenciado”.

Atrações e percurso

Durante a cerimônia de lançamento, foram apresentados as atrações e o trajeto do evento que está na sua 6ª edição. Este ano, a Marcha para Jesus seguirá o mesmo percurso dos anos anteriores, saindo do estacionamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), às 16 horas, para percorrer a Avenida Filadélfia até o calçadão da Via Lago. No maior cartão postal de Araguaína, haverá apresentações dos cantores Midian Lima, Davi Sacer, Jesse Aguiar, Claudiel Santos, Edivan Silva e Banda Fé-meninas.