Na noite desta última sexta-feira (29) o empresário José Carlos foi empossado como novo presidente do MDB de Gurupi. O evento foi prestigiado pelo Presidente do MDB do Tocantins, Marcelo Miranda, pelo ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, vereador Ivanilson Marinho, Udson Bandeira, deputado estadual Elenil da Penha, dentre outras lideranças locais.

da redação

Na ocasião, José Carlos foi lançado pré-candidato a deputado estadual. “O MDB vem com um time forte de pré-candidatos a estadual e federal”, disse Marcelo, que é pré-candidato ao senado. Já José Carlos destacou que além de buscar uma cadeira na Assembleia vai ser um dos coordenadores de Marcelo Miranda ao senado. “Não tenho dúvidas que o Marcelo será nosso senador”, disse.