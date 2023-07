“Eu tomei posse no dia primeiro de janeiro de 1989 e comecei a me dedicar à decisão de construir a capital no dia 19 do mesmo mês. Vindo de Miracema, sobrevoei de avião várias áreas e escolhi uma área de 70 por 70 quilômetros, para, em qualquer parte dela, construir a capital. Foi o lugar mais bonito, o melhor lugar de toda essa região”, contou Siqueira Campos, em entrevista nos 30 anos de Palmas, em 2019. A história de Palmas se mistura a do ex-governador Siqueira, que com sua determinação e coragem liderou a criação do Tocantins e a criação de uma Capital no coração do Brasil. E a Prefeitura de Palmas lamenta o falecimento desse grande líder político, ocorrida na noite desta terça-feira, 4. Siqueira Campos, atualmente suplente de senador, tinha 94 anos e estava internado desde a última quinta-feira, 29.

Em um sobrevoo pela área central do Tocantins, Siqueira Campos escolheu onde seria erguido o centro administrativo do Estado. E a área escolhida foi uma planície que pertencia à região de Porto Nacional, margeada pelo Rio Tocantins e a Serra do Lajeado. Após sua fundação, a cidade se transformou rapidamente em um centro de oportunidades e crescimento, recebendo pessoas vindas de todas as partes do Brasil, hoje abrigando 302 mil palmenses natos e aqueles que escolheram essa cidade para construir o seu lar.

“Com Palmas, anexamos a área do sudeste, leste e norte, à direita do rio Tocantins. Introduzimos essa área no mapa do Tocantins. Ela ia ficar abandonada, totalmente abandonada. Eu decidi fazer do lado da margem direita do rio Tocantins por causa disso, obedecendo ao fato de também estar localizada no centro geodésico do Brasil”, relatou Siqueira. E a capital planejada e moderna se tornaria um símbolo do desenvolvimento e do potencial do Tocantins.

Siqueira no sobrevoo pela área central do Tocantins, quando escolheu onde seria erguido o centro administrativo do Estado e Palmas

E a Prefeitura de Palmas homenageia José Wilson Siqueira Campos por seu legado e determinação incansável na criação do Estado, que até então era uma parte esquecida e negligenciada do País, e na construção de Palmas, por trazer avanços significativos em áreas como infraestrutura, economia, projetos sociais, educação e saúde, beneficiando diretamente a população tocantinense.

A parceria das governanças municipal e estadual trouxe progresso para Palmas. Como governador, Siqueira Campos sempre buscou destinar recursos para o desenvolvimento da Capital , e dentre o seu legado podem ser citados a construção do Hospital Geral de Palmas, da ponte sobre rio Tocantins, do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, a Praça dos Girassóis, a maior da América Latina, com seus monumentos, como o Memorial Coluna Prestes.

“Palmas, hoje, é um orgulho e um exemplo para o Brasil de como os administradores têm que agir. Eles têm que planejar, têm que fazer a melhor escolha”, disse Siqueira. E a Prefeitura de Palmas, através da prefeita Cinthia Ribeiro, lamenta o falecimento desse líder político que foi patrono da nossa cidade, mas também celebra os 94 anos de história de Siqueira Campos e agradece por sua atuação política, que é exemplo em Palmas, Tocantins e Brasil.

Prefeita Cinthia Ribeiro lamenta o falecimento do ex-governador Siqueira Campos

A prefeita Cinthia Ribeiro destaca que Siqueira Campos foi, sem dúvida, a maior referência política do Tocantins. “Um homem forte e visionário. Era dono de um coragem que transformou sonhos em realidade, que permitiu que o progresso chegasse ao antigo Norte de Goiás, que contribuiu para a diminuição da desigualdade social. Tive o privilégio de uma convivência mais próxima, receber suas orientações e seus conselhos, tanto no aspecto pessoal quanto como gestora pública, e gratidão é palavra que representa muito do sentimento que tenho por esse grande homem. Agora, cabe a nós, tocantinense e palmenses, dar continuidade ao seu legado”, declarou, lamentando o seu falecimento.

História política

Nascido em Crato, no Ceará, em 1928, o fundador do Tocantins mudou-se ainda jovem para Colinas do Tocantins, onde elegeu-se vereador em 1965, sendo escolhido presidente da Câmara Municipal em 1966. Siqueira Campos foi deputado federal de 1971 a 1988, durante os anos no Congresso Nacional, fez parte do movimento separatista do então norte goiano. E como deputado constituinte, Siqueira foi relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte, tendo redigido e entregue ao presidente da Assembleia (deputado Ulisses Guimarães) a fusão de emendas (conhecida como Emenda Siqueira Campos) que, aprovada, deu origem ao Estado do Tocantins, com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988.

Com a criação do Tocantins, Siqueira Campos foi eleito o primeiro governador, através de eleições indiretas, quando também foram eleitos os primeiros deputados estaduais e federais do novo estado brasileiro. Ao longo de sua carreira, Siqueira Campos foi governador do Tocantins por mais três mandatos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do estado entre os anos 1995 e 1999, 1999 e 2003, e 2011 e 2014. Hoje suplente de senador, em 2019 chegou a ocupar a cadeira como titular no Senado, no lugar de Eduardo Gomes.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom