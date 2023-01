por Wesley Silas

A morte de 04 homens, 07 mulheres e um bebê chocou o Tocantins. Eles estavam em uma Van do município de Almas e um caminhão e o acidente aconteceu por volta das 20h da quarta-feira, 25, na rodovia TO-280, próximo ao Município de Natividade, quando a Van da Secretaria de Saúde que transportava pacientes almenses para realização de exames e consultas em Palmas.

Logo ao saber do acidente, o prefeito Waguinho, vice-prefeito Neri e secretário municipal de saúde, Jurimar Trindade, se solidarizam com os familiares das vítimas e pediram “neste momento de dor e em respeito às famílias das vítimas, para que não sejam compartilhadas imagens com exposição dos corpos, lembrando que tal atitude, configura em crime especificado no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, com previsão de detenção de um a três anos e pagamento de multa”. “Que Deus traga conforto para todos os almenses neste momento de tamanha dor”, disse o prefeito em uma nota.

Várias autoridades, enviaram na manhã desta quinta-feira, 26, nota de pesar e solidariedade aos amigos e familiares das vítimas. Entre elas o governador do Tocantins que irá ao local “para prestar solidariedade às famílias e amigos das vítimas e acompanhar o trabalho de nossas equipes”.

O deputado Gutierres Torquato também lamentou a tragédia em Almas. “É com o mais profundo pesar que prestamos as condolência aos famíliares e amigos dos envolvidos no trágico acidente na TO-280, envolvendo uma van da saúde da cidade de Almas, que deixou 12 vítimas. Que Deus, na sua infinita bondade, conforte a todo neste momento de dor e saúde”.

Confira abaixo as respectivas notas:

Nota à imprensa

26/01/2023

Ao tomar conhecimento, da tragédia envolvendo a van de passageiros que retornavam de Palmas para a cidade de Almas, na noite desta quarta-feira, 25, determinei, de forma imediata, deslocamento das equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Saúde e Setas, bem como todo o aparato estadual necessário para prestar socorro às vítimas e assistência às famílias que perderam seus entes queridos.

Neste momento de dor e consternação me enluto com a população de Almas e do Tocantins, em especial àqueles que perderam os seus familiares e amigos.

Ainda nesta quita-feira, 26, estarei pessoalmente na cidade de Almas para prestar solidariedade às famílias e amigos das vítimas e acompanhar o trabalho de nossas equipes.

Decreto a partir desta quinta-feira, 26, luto oficial de três dias em todo o Estado do Tocantins.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins.

Nota de Pesar

Consternada com acidente entre a van da Saúde de Almas e um caminhão que deixou 12 pessoas mortas na TO-280, ainda na noite dessa quarta, 25 de janeiro, me solidarizo com todas as famílias das vítimas de Almas. Que Deus na sua infinita bondade dê o conforto necessário aos familiares e amigos nesse momento de dor e aflição.

Aos que foram socorridos com vida e que permanecem nos Hospitais de Natividade e Porto Nacional desejo uma boa recuperação. Que Deus abençoe a cada um. Ao prefeito e amigo Waguinho, vice-prefeito Neri e secretário municipal de saúde, Jurimar Trindade, que estão dando total suporte às famílias me coloco à disposição. Todo o meu carinho aos almenses, município que tenho muitos amigos. Sinto muito.

Professora Dorinha

Deputada Federal e Senadora Eleita

Palmas, 26 de janeiro de 2023

Nota de Pesar

Recebi consternado a notícia da grande tragédia que se abateu sobre cidade de Almas, quando uma Van que retornava da capital trazendo pessoas que tinham ido cuidar da saúde, envolveu-se em um grave acidente com muitas mortes. Presto a minha solidariedade aos familiares das vítimas e a todos os almenses, pedindo a Deus que conforte a todos.

Eduardo Gomes

Senador da República

Nota de Pesar e Solidariedade

ATM lamenta profundamente o trágico falecimento de 12 munícipes de Almas e se solidariza com familiares das vítimas, além de população e gestores do Município

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em nome do presidente Diogo Borges, lamenta com profundo pesar o trágico falecimento de 12 munícipes de Almas, ocorridos na noite desta quarta-feira, 25, na TO 280, próximo ao município de Natividade, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo uma Van de transporte de pacientes e um carreta.

Diante desta tragédia, a ATM se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, bem como com a população e gestores locais, na pessoa do prefeito de Almas, Waguinho, todos consternados e desolados diante deste triste episódio. A Van do município de Almas transportava pacientes que vieram à capital Palmas, em busca de atendimento e serviços de Saúde.

Neste momento, rogamos a Deus em sua infinita bondade e misericórdia, para que possa acalmar e consolar corações e mentes de amigos e familiares neste momento de imensa dor.

Diogo Borges

Presidente

Nota de Pesar

Nosso Estado acordou hoje com a triste notícia de que 12 tocantinenses do município de Almas perderam a vida em um grave acidente nesta quarta-feira, 25. Neste momento de dor, rogamos a Deus que console as famílias das vítimas e restabeleça a saúde de Suel e Aristides, os dois sobreviventes, que estão internados e encontram-se estáveis. Também nos colocamos à disposição das autoridades do município para contribuir no que for possível e solidarizamos com toda comunidade.

Os tocantinenses se unem em oração pelos almenses.

Meu fraterno abraço,

Vicentinho Júnior

Deputado Federal

Nota de Pesar

“É com o mais profundo pesar que prestamos as condolência aos famíliares e amigos dos envolvidos no trágico acidente na TO-280, envolvendo uma van da saúde da cidade de Almas, que deixou 12 vítimas. Que Deus, na sua infinita bondade, conforte a todo neste momento de dor e saúde”.

Gutierres Torquato

Deputado Estadual

Nota de Pesar – Tragédia envolvendo acidente que levou a morte de moradores de Almas-TO

Meu pesar e minha profunda solidariedade aos familiares das vítimas envolvidas na tragédia do acidente, ocorrido entre as cidades de Almas e Natividade, que lamentavelmente levou a morte de 10 adultos e duas crianças, após uma colisão entre um caminhão e uma Van da Saúde do município de Almas.

O Tocantins está em luto e minhas orações estão com as famílias de Almas. Neste momento de sofrimento me uno a dor destas famílias e da população da nossa querida cidade de Almas. Rogamos a Deus que conforte o coração de todos que sofrem pelas perdas e que restabeleça a saúde dos feridos.

Me coloco à disposição para contribuir com o que for necessário.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

Nota de Pesar – Colisão frontal entre van e carreta mata 12 pessoas na TO-280, incluindo um bebê

Foi com grande pesar que a Câmara Municipal de Araguaína recebeu a notícia do trágico acidente que aconteceu entre as cidades de Almas e Natividade, onde 12 pessoas morreram.

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (25) e envolveu uma van e um caminhão. A van pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Almas e retornava de Palmas com 14 pacientes. Entre as vítimas fatais estão quatro homens, sete mulheres e um bebê.

A Câmara de Araguaína manifesta os sentimentos e roga a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de tamanha dor.

Marcos Duarte

Presidente da Câmara Municipal de Araguaína