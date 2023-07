A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou ao Portal Atitude que está finalizando o processo licitatório para a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços elétricos do Hospital Geral de Gurupi (HGG). “A abertura das propostas está prevista para o dia 21/07”, informou.

Esclareceu ainda que a obra da parte elétrica tem cronograma de execução de quatro meses após ordem de serviço dada à empresa vencedora do certame.

“Portanto, a transferência dos serviços da pediatria e ginecologia do atual prédio do Hospital Regional de Gurupi ocorrerá após o término dos serviços”, arrematou.

Licitação da 2ª etapa das obras HGG

A SES-TO pontuou que trabalha em conjunto com a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) do Estado na licitação da 2ª etapa das obras HGG e finalização total do hospital.

“O processo está aguardando avaliação da Procuradoria Geral do Estado para publicação do certame”, esclareceu.

Os questionamentos feitos pelo Portal Atitude acontece após a Secretária Estadual de Saúde ter feito avaliação dos primeiros seis meses de gestão, citando várias obras entregues, como as ampliações do Hospital Geral de Palmas (HGP) e da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Araguaína (Unacon). Resultados expressivos de atendimentos também são registrados, a exemplo das mais de 8.500 cirurgias eletivas feitas de norte a sul do Estado no primeiro semestre de 2023.

Nota

