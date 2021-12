por Cristiano Machado

Projeto iniciado há doze anos e que já destinou R$ 3,1 milhões para investimentos em entidades assistenciais do Tocantins, Goiás, Pará e São Paulo, o Leilão Pecuária Solidária que seria realizado em 2021 foi transferido para o primeiro semestre de 2022. O evento é tradicionalmente realizado a cada dois anos. A informação é do seu realizador e idealizador, o leiloeiro Eduardo Gomes.

“Vivemos ainda um momento que exige algumas restrições em virtude da pandemia. E neste leilão, especificamente por sua característica, é imprescindível que tenhamos um público maior, pelo envolvimento de toda a cadeia produtiva do agronegócio no Tocantins, além das diversas entidades que são contempladas.

São fundamentais para o resultado na arrecadação o engajamento dos voluntários e voluntárias além das empresas parceiras durante o planejamento e sobretudo a presença e envolvimento de todos no dia do evento.

Ainda conforme o leiloeiro Eduardo Gomes, a edição de 2022 será em Paraíso do Tocantins, mantendo o caráter itinerante e que já passou por Gurupi, Palmas e Araguaína.

O “Pecuária Solidária” teve sua primeira edição em 2009.

Tradição

Em 2022, de acordo com o leiloeiro Eduardo Gomes, o Pecuária Solidária voltará a seu conceito tradicional. Serão arrecadados recursos para entidades que atendem a pessoas necessitadas com o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida, priorizando a saúde e iniciativas que cuidam de crianças em situação de risco, comunidades terapêuticas, creches, asilos, APAEs e organizações do terceiro setor que trabalham com a prevenção do câncer, dentre outras.

Na última edição, em 2019, em Palmas (TO), o leilão destinou R$ 701 mil que foram alocados para as obras do Hospital de Amor do Tocantins, na capital do Estado. “Em 2019, como todos os anos, foi gratificante. Unimos esforços para concentrar toda a arrecadação para as obras do Hospital de Amor do Tocantins.

“Agora, voltaremos ao nosso conceito inicial que já tem investimentos sociais em 13 cidades e 27 instituições”, finalizou.