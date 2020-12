Laurez pretende ser candidato a deputado federal em 2022

Prestes a finalizar o seu mandato como prefeito de Gurupi, Laurez Moreira já planeja seu futuro político para 2022.

por Régis Caio

Conforme noticiou o Portal Atitude no ano passado, o prefeito de Gurupi comentou que seria candidato ao governo em 2022. Com aprovação alta na sua gestão, o prefeito tinha tudo para eleger o seu sucessor, assim como Araguaína fez com Dimas apoiando e vencendo com Wagner Rodrigues, no entanto a cartada de Moreira foi errada e ele foi derrotado de forma vexatória nessas últimas eleições ao indicar e apoiar o candidato Gutierres Torquato. A derrota para a prefeita eleita Josi Nunes enfraqueceu o seu discurso e intenções de disputar o Palácio.

Nesta semana uma fonte ligada diretamente ao prefeito informou ao Portal que o atual chefe do executivo gurupiense vai disputar em 2022 uma vaga para Deputado Federal, cargo pelo qual ocupou de 2007 a 2012. “Terminando o mandato o Laurez vai começar a planejar e será candidato a deputado federal novamente”, disse essa fonte.

O que chama a atenção, ainda de acordo com essa fonte, é que Moreira tem pretensões de fazer dobradinha em Gurupi com o vereador Eduardo Fortes (DEM) que foi nessas últimas eleições candidato a vice de Gutierres. “O Eduardo Fortes é cotado para ser candidato a deputado estadual e o prefeito já sinalizou que pretende fazer dobradinha com ele aqui em Gurupi”, finalizou essa fonte.

Caso concretize esta informação, o prefeito recua a possibilidade de apoiar Gutierres, que é suplente de deputado e que pode concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022.