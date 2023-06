Por Wesley Silas

O governador do Tocantins em exercício, Laurez Moreira, recebeu nesta terça-feira, 6, no Palácio Araguaína, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) e o presidente do Sindicarnes e da Cooperfrigu, Oswaldo Stival, A reunião aconteceu 14 vereadores de Gurupi terem discutido com o governador em exercício, algumas demandas da cidade e que estão inseridas na agenda do Governo, nesta quarta-feira, 7, no sul do Estado.

“Nós falamos sobre a importância da industrialização e da política para fomentar a agroindústria, assim como sobre os investimentos do Estado voltados à geração de empregos. Debatemos também sobre o projeto da Agricultura Familiar. Foi uma conversa pensando em todo Estado”, disse o deputado Eduardo Fortes.

Agenda em Gurupi e Dueré

A reunião aconteceu um dia antes da vinda do governador, em exercício, cumprir extensa agenda em Gurupi e Dueré. O dia de compromissos começa pela cidade gurupiense, às 9 horas, onde inaugura o refeitório do 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO).

Já no Espaço Cultural Mauro Cunha, Laurez Moreira entrega computadores para o Ciretran Gurupi, kits para agricultura familiar e tanques de resfriamento de leite para associações; assinatura de doação de equipamento para Universidade Federal do Tocantins (UFT), além de palestra sobre crédito para pequenos produtores.

Finalizando agenda em Gurupi, às 10h30, o governador em exercício, Laurez Moreira, inaugura obras de infraestrutura no Centro de Ensino Médio Bom Jesus, orçadas em R$ 2,3 milhões, e, às 11h30, no Centro de Ensino Médio de Gurupi, que recebeu investimento no valor de R$ 1,8 milhão.

Em Dueré

Já em Dueré, a partir das 16 horas, o governador em exercício Laurez Moreira entrega a reforma do escritório da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) de Dueré e assina a Ordem de Serviço para a restauração das rodovias que ligam Paranã a São Salvador e Aliança à Dueré.