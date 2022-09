Por Redação

Circulam nos grupos de whatsapp do Tocantins dois vídeos de apoio à candidatura da senadora Kátia à reeleição: um do ex-presidente Lula e o outro do ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, Desde que apresentou a sua candidatura em agosto a senadora Kátia bateu sempre num mesmo propósito: manter a independência, tanto para governo estadual quanto para a presidência da República. Nesta reta final vídeos de líderes dos dois lados reforçam a posição de Kátia. A parlamentar diz agradecer os apoios, mas que mantém a posição de independência até o fim das eleições.

“Fico feliz com o apoio e reconhecimento pelo meu trabalho. Mantenho a mesma posição: serei independente, votando a favor das matérias que eu entender que são do interesse público e do Tocantins, e sendo contrária àquelas que possam trazer qualquer prejuízo ao país”, diz Kátia.

No início da semana Kátia também havia recebido um vídeo do governador Siqueira Campos, que no alto dos seus 94 anos disse “viver cheio de entusiasmo esperando a hora de votar em Kátia Abreu”. Nos maiores municípios do Tocantins Kátia tem o apoio da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, do vice-prefeito de Araguaína, Marcus Marcelo, do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, e com o prefeito e o vice de Porto Nacional: Ronivon Maciel e Joaquim do Luzimangues. Em todo o Estado, Kátia tem o apoio de mais de 70 prefeitos.