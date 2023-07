por Wesley Silas

A ex-senadora e recém indicada para integrar o Conselho de Administração da JBS, Kátia Abreu, lamentou o fato da espera de 177,5 mil pessoas esperando por uma cirurgia de catarata no Brasil e citou o exemplo criado por ela do Catarata Zero no Tocantins que colocou o Estado com “zero pessoas na fila”. A fala da ex-senadora foi em resposta a uma matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo.

Ao comentar os números de 167,5 mil pessoas esperando uma cirurgia de catarata no Brasil, a ex-senador citou que “essas são as que sabem que tem catarata”.

“Gente pobre esperando por 4 anos.

É uma perversidade enorme dos governos estaduais. E um silêncio do Ministério Público e da Justiça. É absolutamente lamentável”, considerou Kátia Abreu.

Contudo, segundo ela, o Tocantins nesse momento tem zero pessoas na fila.