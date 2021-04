A proposta está em tramitação no Senado prevê um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras da rede pública e privada.

por Régis Caio

O PL é de autoria do senador Fabiano Contarato (REDE-ES) sobre o projeto (PL 2.564/2020) e que está sendo relatado pela senadora Zenaide Maia (PROS-RN). O parlamentar enfatizou que pelo menos 52 mil enfermeiros foram contaminados com o coronavírus e que muitos dos trabalhadores da área perderam a vida no enfrentamento à doença.

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) afirmou que apoia a proposta e destacou que é mais do que uma situação salarial, é uma questão de respeito para aqueles que dedicam a sua vida a cuidar de outras, se arriscando em meio à pandemia.

“Amigos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do meu Tocantins! Batalharei junto com meus colegas no Senado para que possamos negociar com o governo federal e fazer justiça a categoria”, disse a senadora.