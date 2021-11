por Wesley Silas

O governador Wanderlei Barbosa e o secretário estadual de saúde, Afonso Piva, afirmaram nesta quinta-feira, 18, a um grupo de vereadores de Gurupi que irá mudar na estrutura da direção do Hospital Geral de Gurupi, que também responde pelo Hospital Geral de Gurupi. Segundo as fontes o nome da esposa do ex-prefeito de Peixe José Augusto deve assumir a direção da unidade.

Neste momento em que “tudo caminha no viés político eleitoral”, a escolha da Mestre em Ciência da Saúde pela UFT, Julliana Dias Pinheiro, leva em conta uma profissional com perfil técnico na saúde com case de sucesso em gestão hospitalar com atuação nos municípios de Paranã, Samu de Porangatu (GO), enfermeira assistencial efetiva no Hospital Regional de Gurupi, coordenadora de Enfermagem da UTI no Hospital Regional de Gurupi, Secretária de Saúde do Município de Peixe na gestão do seu esposo, José Augusto e, na área acadêmica, ela é docente do Curso de Enfermagem da UNIRG, deste 2014.

Questionado sobre a possível indicação do seu nome, Julliana disse que se colocará à disposição na missão de manter um serviço de qualidade aos usuários do HRG, considerado uma unidade de Porte III, referência para 18 municípios da região Sul do Tocantins.

“Vivo o dia a dia do HRG nos últimos 11 anos e conheço o funcionamento de cada setor, razão pela qual tenho consciência dos desafios de manter um serviço de saúde pública de qualidade, bem como de atender as expectativas de quem me delegou tão importante mister.”

Caso for nomeada, indicação de Julliana acontece após críticas da enfermeira e vereadora Leda Perini, feita durante reunião entre vereadores de Gurupi com o governador. “Governador o senhor tinha que ir lá olhar a situação do Hospital Regional e ver a demanda dos servidores e pacientes, a situação está critica”, disse Leda que é também é servidora do Hospital.