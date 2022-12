Por Redação

“Eu gosto de medicina, mas penso que o melhor é ser juiz e fazer o melhor por nosso país. Estou em um departamento como pesquisador, mas já que não vou ficar na área da saúde, vou analisar sobre isso. Mas penso que, a interpretação das leis e as brechas, precisam ser melhor expostas”, disse.

O garoto vem sendo assessorado pela empresa MF Press Global e o PhD em Neurociências, Dr. Fabiano de Abreu, e relatou como isso tem ajudado no processo.

“Fazem um trabalho incrível, além do apoio, auxílio, ideias e o carinho familiar que traz segurança”, pontuou.

Qual a importância não só dos pais, mas de profissionais competentes acompanhando, desde já, a carreira do menino?

Os pais como todos em volta são muito importantes para o crescimento, seja como pessoa e no futuro profissional.

Recentemente, inclusive, o jovem passou em medicina pela terceira vez. Caio também já foi aprovado na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), de medicina, mas não parou por aí. A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Além dessas, o jovem passou em primeiro lugar para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, em 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões. Agora se prepara para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O currículo de aprovações segue logo de acabar. É que, ainda neste ano, o estudante foi medalha de ouro na 28ª Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos. Ele concorria com estudantes de outros 12 países e foi o único brasileiro a conquistar tal façanha e, de quebra, alcançou a maior nota do exame, 44 pontos, contra 34 dos segundos colocados.

Recentemente, Caio também passou nas primeiras colocações (13º lugar) no concurso da Academia das Forças Aéreas (AFA).