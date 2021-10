por Wesley Silas

Seguindo o compromisso com a diversidade e a pluralidade feito pelo candidato à presidência da Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga; o advogado egresso da UnirG, Dr. Vitor Augusto Schmitz, especializado em Direito Civil, Processo civil e Direito Tributário, juntamente com a experiente advogada Drª Rosania de Jesus Aguiar, registraram a forte chapa OAB Independente, 1616, para concorrerem a subseção da OAB em Gurupi. “OAB independente da Subseção de Gurupi vai defender a advocacia de forma intransigentes e com transparência”, disse Vitor Schmitz.

Segundo o advogado, Vitor Schmitz, a chapa OAB Independente, 1616, tem como ideal promover uma OAB presente e que atenda, de fato, os anseios da classe, e sobretudo que seja acessível para todos os advogados e advogadas da subseção de Gurupi.

“Continuaremos acompanhando os trabalhos da Caixa de Assistência, fomentando os convênios com empresas locais que facilitam o cotidiano da advocacia e da sua família. Alinhados com a Seccional, buscaremos recursos e investimentos para nossa subseção para melhorar as condições de trabalho aos advogados e advogadas em início de carreira. Alguns dos próximos projetos serão a estruturação do escritório compartilhado (OAB 4.0), investimentos no clube, continuidade no programa de imunização da classe e dependentes. No lazer e esporte, por meio da CAATO, impulsionaremos a recreação e o esporte em nosso clube local, com eventos que integrem a advocacia”, informou.

Proposta para os profissionais recém inscritos na Ordem

Dr. Vitor Schmitz defendeu que a sua chapa dará mais apoio aos profissionais recém inscritos na Ordem. “Eles receberão acompanhamento diferenciado, não apenas nas fotos simbólicas de entregas de carteiras como sempre acontece, mas com cursos práticos, ajuda no mercado de trabalho e troca de experiências com os colegas mais experientes e outros operadores do direito e da justiça”, explica. “Defenderemos as pautas relativas a cada segmento da advocacia, seja no âmbito Civel, criminal, Previdenciário, trabalhista, etc. A OAB estará presente!”, reitera.

Perfil

Apesar de ser um jovem com 30 anos, Dr. Vitor Augusto Schmitz é pai de três filhas e possui 10 anos de exercício junto ao judiciário, sendo 05 anos de advocacia e quase 05 anos de estágios em 06 serventias judiciais no fórum de Gurupi. Ele também foi procurador na Câmara Municipal de Gurupi, enquanto advogado classista durante esses quase três anos de gestão 2019/2021 compôs como coordenador Sul na Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins, braço social da OAB.

“O que me motivou a ser candidato a presidente da OAB é saber que podemos entregar esse diferencial, promover ações eficazes na subseção e voltar todos os esforços da Ordem para a advocacia no âmbito da nossa subseção. Essa renovação é necessária para avançarmos de um jeito novo, sem vínculos e olhar para o passado”, arrematou.

Confira os nomes da chapa da Diretoria para o triênio 2022/2024

Vitor Augusto Schmitz – Presidente

Rosania de Jesus Aguiar – Vice-presidente

Gilson Ribeiro Carvalho Filho – Secretário Geral

Simone Freitas Matos Silva – Secretária adjunta

Helio Gomes Carneiro – Tesoureiro

Confira a nominata das eleições da OAB Seccional de Gurupi.