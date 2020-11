Josi Nunes usa a precaução e pede que militância não vá para porta de rádio durante o debate

A candidata da Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, pediu para que sua militância não vá para a porta da rádio 104 ,9 Nova FM, onde ocorrerá debate nesta terça-feira, 3, a partir das 18 horas, entre os candidatos a prefeito de Gurupi. A medida visa evitar confrontos e contratempos com apoiadores adversários.

Por Redação

Josi Nunes afirmou que haverá uma estrutura montada para sua militância na Vila São José (Rua 03, esquina com a rua 6), onde o debate será transmitido. Logo em seguida, será realizada no local uma grande reunião com as presenças de Josi Nunes, Gleydson Nato, e candidatos da Coligação Agora é a Hora.

Por Redação

Nesta reta final da campanha, Josi Nunes aparece como líder das pesquisas na preferência do eleitor para Prefeitura de Gurupi. No debate, Josi mostrará porque é a candidata que possui mais preparo, competência e experiência para administrar o município pelos próximos 4 anos.