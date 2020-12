Josi Nunes pavimenta construção do Parque Pouso do Meio e regularização fundiária de áreas em Gurupi

Continuando as visitas e reuniões em busca de mais parcerias e investimentos para Gurupi, a prefeita eleita Josi Nunes (PROS) esteve hoje (18) em Palmas, onde se reuniu com o diretor presidente da Terratins – Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins, Aleandro Lacerda. Na pauta a construção do Parque Pouso do Meio e também a regularização fundiária de algumas áreas em Gurupi.

O presidente da Terratins, Aleandro Lacerda, reafirmou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura na construção do Parque Pouso do Meio. “Esse projeto é um sonho do Governador Mauro Carlesse para Gurupi e a prefeita Josi Nunes está encampando esse projeto em conjunto, que é um sonho de todo gurupiense. Nós estamos discutindo com a equipe alguns detalhes técnicos e passando o andamento das ações para prefeita, e esperamos que a partir de janeiro possamos em conjunto, Governo do Estado e prefeitura, estar tirando esse sonho do papel e tornando realidade”, disse Lacerda, informando ainda que já ficou agendada uma reunião em Gurupi, na segunda quinzena de janeiro.

Josi Nunes reafirmou que a construção do Parque Pouso do Meio é um compromisso que o Governador Mauro Carlesse fez com Gurupi, e que ela e Gleydson Nato (PTB) também se comprometeram em trabalhar para viabilizar essa obra tão importante para nossa comunidade. “O presidente Aleandro nos passou a situação atual de todo esse processo, que está em fase inicial, de desapropriação. Existe um decreto de desapropriação do município e também existe um do Governo do Estado, mas agora tem uma série de passos que devem ser realizados para fazer um estudo de viabilidade daquela área, para construir esse parque com um lago e todos os outros equipamentos sociais e esportivos. E é isso que vamos realizar daqui pra frente”, declarou a prefeita eleita.

O Parque Pouso do Meio será o novo cartão postal de Gurupi, sendo o maior parque da cidade, com mais de 200 mil m² e um lago de 130 mil m². Será construído às margens do Córrego Pouso do Meio, que atravessa a Avenida Goiás e a BR-153. O projeto prevê um parque moderno, nos moldes de outros existentes em grandes cidades, com área de lazer, pistas de caminhada e de ciclismo, academias ao ar livre, quiosque, locais para aulas ao ar livre e contato com a natureza.

Regularização Fundiária

Durante o encontro desta sexta-feira, Josi Nunes também falou com o presidente da Terratins sobre a questão da regularização fundiária de algumas áreas de Gurupi. “Já temos o compromisso da equipe do Terratins ir para Gurupi levando todo o processo do Parque Pouso do Meio, mas também para vermos outras situações que dependem do Terratins como, por exemplo, a regularização da Vila do Dertins e Vila São José. Essas ações já devem ter encaminhamento logo no início de janeiro de 2021”, destacou.