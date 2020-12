Josi Nunes e governador Mauro Carlesse e reitoria comemoram expansão da UnirG para Paraíso para início de 2021

A governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) ao lado da prefeita eleita, Josi Nunes (PROS) gravaram um vídeo adiantando que Conselho Estadual de Educação – CEE está preste a liberar o Campus Paraíso do Tocantins oferecendo um curso de medicina. A reitora da UnirG, Sara Falcão mostrou entusiasmo e adiantou previsão de início das atividades para fevereiro de 2021.

por Wesley Silas

“O governador Mauro Carlesse já fez um papel muito importante na nossa UnirG e foi com a parceria do governador que nós conseguimos transformar a UnirG de Centro Universitário para Universidade e agora o Conselho Estadual de Educação – CEE está fazendo todos os passos necessários para o processo de expansão da UnirG para Paraíso”, disse a prefeita eleita em um vídeo (veja abaixo) ao lado do governador.

Em seguida o governador Mauro Carlesse assegurou que a consolidação da Unirg e o projeto de expansão é também faz parte do seu compromisso com a instituição.

“É nossa obrigação é cada vez mais está melhorando o nosso ensino dando oportunidade aos jovens para que venham trazer alegria para suas famílias e para nossa população”, disse.

Ao Portal Atitude a reitora da UnirG, Sara Falcão falou sobre os processos que trata da expansão da Universidade de Gurupi (Unirg) por meio do credenciamento e a autorização de funcionamento do curso de Medicina que encontrava-se em avaliação desde o final de 2019 pelo colegiado do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Educação – CEE.

“Os resultados tanto do credenciamento de Campus quanto da autorização de curso devem sair em janeiro com previsão para início das atividades em fevereiro”, disse a reitora.