Josi Nunes diz que buscará incentivos para fortalecer o agronegócio em Gurupi

Valorização e incentivos ao agronegócio de Gurupi estão em destaque no programa eleitoral da candidata a prefeita pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes, nesta quinta-feira, 22. “Na minha Gestão e do Gleydson Nato vamos dar toda a atenção e apoio necessários ao crescimento do agronegócio em nosso município, a começar pela assistência ao produtor rural”, destacou.

via ascom

Dentre as demandas do homem do campo, estão melhores estradas para tráfego e escoamento de sua produção, assim como maquinários para preparação da terra para a plantação. “Precisamos de um trator mais cedo para poder fazer um plantio; plantar um milho, plantar um feijão”, aponta o produtor rural Antônio Fonseca.

“Essa assistência de maquinários é fundamental para o produtor. Nós vamos criar o Fundo de Investimento Rural para aquisição de máquinas e equipamentos e implantar a Patrulha Mecanizada, para ajudar o produtor no preparo da terra, no plantio e na manutenção das estradas rurais. E, para melhorar ainda mais a logística no nosso município, já temos a garantia de recursos pelo senador Eduardo Gomes para construção da alça viária ligando a BR-153 a BR-242, um grande desejo do povo de Gurupi”, garantiu Josi Nunes.

Um dos fatores que vão contribuir significativamente com a Gestão de Josi Nunes para fortalecer o agronegócio é o grande leque de apoios que a candidata possuiu. “Gurupi, pela primeira vez agora, terá oportunidade de trabalhar em comunhão, o Governo do Estado com o Governo do Município, fortalecendo assim uma política de incentivos para a classe produtora, de uma forma geral”, lembrou o pecuarista Frederico Mendonça.

Também são propostas de Josi Nunes e Gleydson Nato para o setor agropecuário colocar em pleno funcionamento o Ceasa de Gurupi, dando oportunidade para que o agricultor familiar comercialize seus produtos, ampliando o Programa Compra Direta; criar um programa de incentivo e redução de impostos e taxas para atrair agroindústrias; investir em eventos de tecnologia e agronegócio para movimentar a economia, dentre outros. “Gurupi é uma cidade-polo, com grande potencial para expansão do agronegócio. Precisamos dar o suporte necessário para que o setor continue crescendo, a começar com um aeroporto com linhas frequentes”, lembrou Josi Nunes.

Além destas medidas, Josi Nunes também vai regulamentar e desburocratizar a abertura de agroindústrias com o Selo Inspeção Municipal; estimular a criação de startups do agronegócio e incentivar os serviços de internet e energia solar nas propriedades rurais.