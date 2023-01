Por Wesley Silas

Ao vice-governador, a prefeita entregou um ofício solicitando parcerias com o Governo do Tocantins. “Como a perimetral sul, perimetral Norte e a pavimentação do trecho da Avenida Goiás até o Trevo Pé de Galinha na TO-365, que liga ao Trevo da Praia”, disse Josi Nunes.

Em resposta o vice-governador se colocou à disposição para resolver os problemas locais do município de Gurupi.

“Conheço as demandas de Gurupi que precisam ser resolvidas o mais rápido possível e uma que nós precisamos trabalhar rápido e que ela está reivindicando é a ligação ao nosso polo de carga e nós temos a Ferrovia que é superimportante para o desenvolvimento do Estado do Tocantins e nós precisamos que ela liga a nossa BR-153 e a prefeita está consciente disse e fazendo este trabalho neste sentido e vamos juntar as forças do Estado e do Município para resolver estas demandas, bem como a ligação da Avenida Goiás à rodovia que liga ao nosso Trevo da Praia – um importante trecho para a cidade de Gurupi. Vamos juntos Josi lutar pelo desenvolvimento de Gurupi e é dever nosso resolver todas as demandas da nossa população”, avaliou Laurez.