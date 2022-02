Está no ar o novo site da Prefeitura de Gurupi. O novo layout foi apresentado à imprensa e autoridades na manhã desta segunda-feira, 21, no auditório do Sesc. O novo portal, com o mesmo endereço: gurupi.to.gov.br, está mais responsivo, com mais acessibilidade, mais interativo e funcional e tem como meta facilitar e ampliar o acesso às informações e às ações da gestão pública municipal.

da redação

A novidade é que a partir de agora o site traz a ferramenta de audiodescrição, em que os textos são narrados, assim facilitando o acesso à informação a pessoas impossibilitadas da leitura. Também tem a ferramenta de linguagem em libras, tornando a página mais acessível e inclusiva às pessoas com deficiência.

O projeto foi executado pelos analistas de sistemas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Igor Cerqueira e Eduardo da Silva, que explicam que todo o planejamento iniciou no segundo semestre de 2021, quando foram feitas pesquisas sobre tecnologias e inovações mais usadas e que poderiam ser adequadas à realidade gurupiense.

Conforme o analista Igor, a preocupação da gestão sempre foi executar um projeto mais acessível à população, com um layout moderno. Para Eduardo, o trabalho foi bem executado em um tempo hábil com o auxílio da Secretaria Municipal de Comunicação, e a comunidade ganha muito com este novo projeto mais responsivo, moderno e de fácil navegabilidade. “No novo site os serviços oferecidos pela Prefeitura estão mais fáceis de serem encontrados”, destaca.

Para a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, está sendo oferecido à população um site com uma navegabilidade melhor e que oportuniza que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços e informações. Segundo ela, o antigo site estava ultrapassado e buscou-se implementar um novo modelo que atenda às funções de acessibilidade e chegou-se a este novo projeto que está no ar desde esta segunda-feira. A secretária ressalta que foi procurado um caminho para que fosse possível implementar a inovação com um custo menor. “Usamos um template, mas sem deixar de atingir o que gostaríamos”, enfatizou.

O secretário municipal de Comunicação (Secom), Fernando Novais, afirma que os gurupienses estão recebendo um projeto bastante moderno, visualmente bonito e o principal, acessível a todos, com uma linguagem que chega a todas as pessoas e com a qualidade de informações e serviços que já vinham sendo oferecidos. “Nós da Secom nos comprometemos a continuar nossa missão de levar informação de qualidade, com uma linguagem simples”, destaca.

A prefeita Josi Nunes ressalta que a cada dia a gestão está buscando modernizar os serviços e algumas ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para conquistar este objetivo e o novo site faz parte deste projeto. “Queremos chegar à meta de que todos os serviços que a população precise possam ser acessados pelo computador ou celular, assim facilitando a vida das pessoas e otimizando tempo e, estamos em processo de construção”, disse completando que o novo site cumpre o papel da transparência de forma mais atraente.

Com alegria, Josi destaca que o site da Prefeitura de Gurupi é o primeiro do estado com o sistema de libras. “É uma novidade maravilhosa que oportuniza a comunicação nessa linguagem inclusiva”, finaliza.