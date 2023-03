por Wesley Silas

Centro Especializado em Reabilitação

Depois do pedido da exoneração do secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes por parte dos vereadores, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes resolver monitorar de perto os serviços e obras realizadas pela pasta, algumas de grande vulto na sua importância á comunidade, não só de Gurupi, mas de toda região do entorno da Ilha do Bananal, no sul do estado, são 18 municípios, a exemplo do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Monsenhor Geraldo Torres que passou a ser revitalizado para oferecer reabilitação com uma equipe multidisciplinar para pacientes com qualquer tipo de deficiência, vindos de qualquer natureza, como: acidentes de trânsito ou domésticos, lesões oriundas de violência, alterações cognitivas, cegueira congênita, surdez congênita, entre outras.

“O recurso para toda esta estrutura consegui quando era Deputada Federal, com o então Ministro da Saúde Marcelo Castro que hoje é senador. Estou muito feliz porque vamos convidá-lo para a inauguração deste prédio. Ele já havia sido inaugurado anteriormente, mas não tinha as condições físicas necessárias para funcionar. Por isso, estamos aqui com todos os nossos técnicos, engenheiros, secretário da saúde e todo pessoal da manutenção para realizar esta força-tarefa, para dar as mãos e ver este prédio e os serviços que ele oferece sejam realizados ainda neste semestre”, enfatizou a prefeita Josi Nunes durante visita feita no final da semana passada.

Clínica da Mulher

No mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres a estruturação da Clínica da Mulher Maria da Silva Carvalho Feitosa é algo preeminente à saúde da mulher. Nesta visão, esteve presenta no local para acompanhar os serviços de ampliação e reforma: Instalação do Canteiro; Superestrutura; Pisos; Infraestrutura; Paredes e Painéis; Cobertura; Impermeabilização; Esquadrias/Vidros/Ferragem; Revestimento de Piso; Revestimento de Parede e teto; Pintura; Instalações Hidrossanitárias; Vala de Infiltração; Águas Pluviais; Instalações Elétricas/Telefônicas/TV/Lógica; Instalações Especiais; Louças e Metais; e demais Serviços Complementares com recurso no valor de R$ 995.321,41 da ex-senadora Kátia Abreu e R$522.331,27 do Fundo Municipal de Saúde e R$ 369.297,07, e via Recurso originário de Investimento Direto FUS.

“Se tinha uma visão da Clínica só de controle e combate aos cânceres de mama e de útero. Mas com essa ampliação nós vamos poder ter outra atenção mais especial, para saúde da mulher. Além dos serviços de imagem da mamografia, ultrassonografia e também dos exames citopatológicos que é o Papanicolau, também vamos ter as consultas especializadas voltadas para saúde da mulher. Com mais ambulatórios voltados para parte de ginecologia, obstetrícia, pré-natal. Então todo este processo que está sendo construído na gestão da prefeita Josi Nunes vai ampliar bastante os atendimentos”, explicou o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes.

Construção da Clínica de Atenção Especializada de Gurupi e reforma e ampliação da Policlínica

Abrindo mais uma semana de visitas, a prefeita Josi Nunes e o secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes estiveram nas obras de construção da Clínica de Atenção Especializada que será anexada à Policlínica Luiz Santos Filho que também receberá uma grande reforma.

A gestora afirmou que finalização da Clínica de Atenção Especializada trará melhorias significativas nos atendimentos prestados à população. Ao todo, a nova obra conta com: mais 4 consultórios de especialidades, recepção para 72 pessoas, posto de enfermagem, sala de observação ambulatorial, 2 salas de triagem de pacientes, sala do teste do pezinho, sala de vacina, sala de inalação coletiva, copa, área administrativa e de diretoria, depósito de equipamentos e materiais hospitalares, vestiários femininos e masculinos para os profissionais, 4 banheiros, 3 banheiros de PNE ou seja com acessibilidade, sala de observação ambulatorial, sala de expurgo e sala estéril.

“O recurso para esta obra da Clínica de Atenção Especializada foi uma emenda minha, quando era Deputada Federal de 1 milhão de reais. Agora para fazer toda conclusão, o município fará um aporte de aproximadamente 600 mil reais. Esta é mais uma obra das várias que estamos fazendo em Gurupi, para atender bem nossa população. Aqui ficarão todos os atendimentos de especialidades, junto com a nossa Policlínica que também será reformada”, explicou a prefeita Josi Nunes.

“A construção desta Clínica de Especialidades, anexa à Policlínica, vai aumentar ainda mais a oferta de especialidades que hoje são 14. Ela irá possibilitar a maximização do quantitativo de consultas realizadas por especialistas. Além disso, proporcionará mais conforto e acessibilidade àqueles que buscam por atendimento, os servidores que executam suas atividades nesta unidade, poderão contar com uma nova estrutura, com comodidade e acessibilidade”, frisou o secretário municipal de saúde Sinvaldo Moraes.

Policlínica

A Policlínica de Gurupi atende uma média de 100 pacientes por dia de vários municípios da região sul do estado e conta com diversos profissionais especializados para atendimento à comunidade, tais como: Psiquiatria, Nefrologia, Psicologia, Nutrição, entre outras especialidades. Além de acoplar junta a sua estrutura o SAE – Serviço de Assistência Especializada (para pacientes portadores de HIV) e o Núcleo de atendimento à Hanseníase e Tuberculose.

“A Policlínica será toda reformada e ampliada, com recursos do deputado Eli Borges. Tudo isso para melhorar as condições de saúde do povo de Gurupi. Eu, Josi Nunes tive meus dois filhos aqui neste hospital e eles já estão com 30 e 32 anos de idade. A estrutura continua a mesma da época que eu tive eles! Áleas, não é a mesma porque foi deteriorada ao longo do tempo e as condições não estão tão boas aqui. Mas em apenas dois anos de gestão, conseguimos fazer a licitação e agora estamos esperando a ordem de serviço ser liberada pela Caixa Econômica Federal. Nosso objetivo é inaugurar este prédio todo reformado e ampliado no dia 14 de novembro, durante o aniversário da nossa cidade”, disse a prefeita Josi Nunes durante a visita no local.

“Com a estrutura física reformulada/ampliada e adaptada, acredito que poderemos atender com mais eficácia e comodidade todos que necessitam dos serviços oferecidos pela nossa Policlínica. Estamos ansiosos para ver tudo pronto e também muito gratos pela atitude da prefeita Josi Nunes que está tornando realidade a melhora da nossa saúde municipal”, afirmou Arielle Urzedo, diretora geral da Policlínica Luís Santos Filho.