Por Wesley Silas

Deste que assumiu, a prefeita Josi Nunes tem sido cobrada por aliados próximos para ter uma equipe enxuta, afastando-a de ligagação de nomes da política do passado recente; alguns deles ligados ao ex-governador Mauro Carlesse.

Considerada uma pessoa fiel aos seus aliados, como mostrou em sua trajetória política, sem nunca haver traído seus aliados, a prefeita Josi Nunes, após ter mostrado ser uma política coerente e, visualizando as eleições de 2026, deverá mostrar que poderá será uns dos apoiadores fortes na sul do Estado; e, assim confirmar sua força após o momento em que ela deverá mostrar que conseguiu ter bom transito em Brasília (bancada federal), no Palácio Araguaia e Câmara Municipal, onde conseguiu por meio de diversas “parcerias” mais de uma centena de milhões de reais para resolver problemas crônicos; como a alça viária, rodoviária, Avenida marginal do Mutuca que ligará as regiões Leste a Oeste, empréstimos de 50 milhões para infraestrutura com asfalto de qualidade com CBUQ e outras diversas obras; colocando o seu nome como força nas eleiçõesde 2026; podendo assim ser um nome forte na eleição do próximo governador e dos dois senadores que disputarão a sucessão ou não.

Nesta construção, a prefeita deverá cortar na carne e, terá a oportunidade de higienizar retirando nomes que contaminam e atolam sua gestão, sem ter a sua plena confiança.

Na “algibeira” da confiança dos novos nomes ela tem o da professora Cristina Donato, nome ligado ao líder do Governo Wanderlei Barbosa, deputado Eduardo do Dertins que deverá assumir o lugar da médica, Luana Nunes, sua filha; nome indicado para assumir a Secretaria de Saúde.