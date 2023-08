Por Redação

“Olhares curiosos, pensamentos profusos, sussurros impróprios, risos maliciosos e acenos servis e refolhados. Em meio à tormenta, deslizou num pisar vagaroso e silente sobre o carpete azul-anil. Interrompeu o andar e cumprimentou, num crispar nervoso da mão e olhar fuzilante, o secretário de Estado que ouviu claramente dizer ‘sempre querendo parecer mais importante’. Deu um abraço melífluo na prefeita interiorana que aproveitou sua aproximação e agradeceu a emenda parlamentar para a creche que a cidade tanto clamava.

Atravessou o corredor em busca do ex-prefeito camuflado atrás das cabeças. Sumido desde a traição da última campanha eleitoral. Saudou o sorridente assessor de prefeitura na primeira cadeira, lançou um meigo olhar para o encorpado advogado ao lado e puxou num terno abraço o assustado infiel, que, sem reação, tremeu ao cicio: ‘Nos reencontraremos por aí’”.

O trecho acima faz parte do livro “A noiva e outros contos políticos”, do renomado jornalista tocantinense, Cleber Toledo que será lançado no dia 17 de agosto, a partir das 19h na livraria Leitura no Capim Dourado Shopping. A obra, repleta de histórias curtas e envolventes, mergulha na ficção para trazer reflexões profundas sobre o cenário político.

Editado pela conceituada editora Veloso, de Gurupi, o livro é uma coletânea de 20 contos, produzidos a partir de 2015, que abordam temas políticos sob diferentes perspectivas. Após duas décadas afastado da literatura, Cleber Toledo retorna ao mundo da ficção com entusiasmo. Em 1995, o autor havia lançado um livreto com dois contos intitulado “Contos que te conto”, que também continha outras histórias inéditas. Desde então, sua dedicação esteve voltada ao jornalismo e à produção de análises políticas e crônicas. Somente em 2015, Toledo redescobriu seu amor pelos contos e, desde então, não parou mais de escrever.

De acordo com o autor, o livro representa sua retomada na literatura, trazendo reflexões profundas sobre a prática política em diversos contextos e situações. “Entrei no jornalismo já com essa vontade de ser escritor e descobri a possibilidade de ampliar meu leque de conhecimento da vida e dos fatos. ‘A Noiva e Outros Contos Políticos’ não é uma apologia à não política, mas sim uma análise crítica dos males causados pela política tradicional, marcada pelo clientelismo, como mero negócio de ambos os lados, do eleitor e do político”, conta.

“A noiva e outros contos políticos” é o primeiro de uma série de livros do gênero que o escritor promete para os próximos anos.

Sobre o Autor

Jornalista desde 1992, formado em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo pela Unoeste, atuou em diversos jornais do Paraná, São Paulo e Tocantins. Lecionou em instituições de ensino superior e criou o blog Clebertoledo.com.br, que originou a atual Coluna do CT. Recebeu títulos de Cidadão Tocantinense, a medalha Pedro Ludovico Teixeira da Assembleia Legislativa de Goiás e o título de Cidadão Gurupiense pela Câmara de Gurupi. É autor de “Contos que te conto” (1995) e “2018 – crise fiscal, política e 3 eleições” (Editora Veloso, 2020), tendo também participado do “Anuário de Escritores e Poetas do Tocantins” (Editora Veloso, 2021 e 2022).