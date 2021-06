Por Raquel Oliveira

O grande vencedor do primeiro DemoDay Startup/TO Agritechs da Agrotins 2021 100% Digital, foi a JETBOV do CEO Xisto Alves de Souza Junior, localizada em Joinville (SC). O propósito do vencedor é empoderar o pecuarista, transformando a maneira como as fazendas de gado estão produzindo carne, para uma produção mais sustentável e com maior valor agregado em toda cadeia. Na prática, a solução oferecida vai ajudar o pecuarista a criar uma sistemática de coleta de dados, envolvendo toda a estrutura de recursos humanos e tecnológicos da fazenda, e a partir disso, facilita as decisões através de análises inteligentes com objetivo de aumentar a lucratividade por hectare da fazenda, ou seja, gerenciando a propriedade como uma empresa através da pecuária 4.0.

De acordo com o fundador e CEO da JetBov com um sistema simples que funciona em nuvem, a tecnologia permite lançar dados relativos ao cotidiano da fazenda no aplicativo, mesmo em off-line. Um requisito importante considerando a dificuldade de acesso à internet em várias regiões do país. “O processo é tão fácil que o próprio vaqueiro pode anotar as informações no celular. E quando entrar em área com cobertura de internet, o software envia os dados à web, usando algoritmos inteligentes. Rapidamente, as informações são processadas e ficam disponíveis para o usuário no formato de relatórios, gráficos e projeções”, explica ele. O aplicativo mobile é também um espaço para comercialização e acompanhamento do mercado da bovinocultura, agregando produtores, fornecedores de insumos, cooperativas, frigoríficos e varejo.

DemoDay

Dez Agritechs foram selecionadas durante o DemoDay e todas passaram por um processo de avaliação, das 10, somente três foram selecionadas e uma foi a vencedora. De acordo com a gerente de Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado (Seagro), o DemoDay foi marcado por momentos de interação com o intuito de apoiar, incentivar, e buscar parceiros interessados no desenvolvimento e aceleração de startups.

Parceiros

O evento foi uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro), em parceria com a Cyclo Agritech, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Stars Aceleradora de Startups e a Associação dos Jovens Empreendedores do Tocantins. Todo o evento foi transmitido pelo portal da Agrotins (www.agrotins.to.gov.br) e pela rádio 98.1 FM.

A iniciativa foi voltada para Agritechs que possuem soluções tecnológicas, inovadoras e aplicáveis ao setor agropecuário de diversas cadeias produtivas, entre elas da avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura, fruticultura, produção de grãos, plantas alimentícias e industriais, entre outras.

“Além de conhecer as startups que prometem conquistar o mercado do agro, o evento contou com duas palestras: uma da maior aceleradora de Agritech do Brasil, a Cyklo AgriTech e outra realizada pela Star Aceleradora de Startups, uma aceleradora que busca estruturar negócios altamente escaláveis, visando o maior desenvolvimento socioeconômico ao ecossistema de inovação”, detalhou o secretário da Seagro, Jaime Café. Todos os participantes que finalizaram o DemoDay receberam certificados.