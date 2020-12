Jalapão é destaque entre os 10 destinos para um Réveillon sem aglomeração da revista de bordo da Azul Linhas Aéreas

A Revista Azul é uma plataforma de entretenimento e informação da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Na última edição o jornalista Bruno Segadilha e equipe selecionaram “dez destinos nacionais para quem quer curtir o Ano Novo em grande estilo. E longe do burburinho” com destaque a paisagens com praias, cânions, cachoeiras, céus estrelados…

por Wesley Silas

As serras, lagos de águas cristalinas e cachoeiras do Jalapão abriu a matéria.

“Sim, é possível juntar todos esses elementos em um mesmo lugar. Localizado a 195 km de Palmas, o Parque Estadual do Jalapão reúne várias faces do cerrado brasileiro. O município de Mateiros, a 48 km dali, é a base de exploração da região, famosa pelo inesquecível pôr do sol nas dunas e por ícones como a Pedra Furada e o Morro Vermelho. Mas não é só isso. Entre os destaques da viagem estão ainda a imponente Cachoeira da Formiga, as cascatas da Cachoeira da Velha, a Lagoa do Japonês e a Prainha do Rio Novo, considerado um dos mais puros do mundo. Outra atração imperdível são os fervedouros, com suas águas quentes e borbulhantes. No Fervedouro da Ceiça, um dos mais famosos, o visitante flutua cercado da rica vegetação local”, escreveu o jornalista na matéria com fotografias de Andre Dib, Gui Gomes, Angelo dal Bó, Tom Alves e Shutterstock.

O povoado de Fortim (CE) localizado a 130 km da capital Fortaleza foi o segundo recomendado pela revista.

“A antiga vila de pescadores, localizada à beira do Rio Jaguaribe, tem praias para vários gostos. Uma das mais famosas é a de Pontal do Maceió, com suas falésias e pequenas cavernas, resultado da ação das ondas sobre as pedras. As praias do Canto da Barra e das Agulhas são bastante populares por causa de suas águas calmas e cristalinas e a Praia do Farol abriga um dos símbolos do destino: o farol vermelho. A torre, aliás, deu nome à cidade. Isto porque, no passado, a construção era usada como um pequeno forte, apelidado de “fortim”, recomendou a revista.

